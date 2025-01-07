擬增955物種禁輸入飼養 農業部：無預定時間表

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農業部日前開會討論增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種，引起關注。農業部今天表示，其中7成已禁止輸入，無預定實施時間表，會就有共識部分優先實施。

農業部動物保護司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種。根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含浣熊、鱷龜所有種等。

動保司長江文全接受媒體聯訪指出，欲推動寵物分級管理已規劃2年，先期評估原已陸續進行，有此規劃主因動保議題愈來愈受關注、飼主飼養動物漸漸多元，非與處理外來種綠鬣蜥、埃及聖䴉移除等有關。

江文全說，其中有7成2023年因貿易法相關規定已禁止輸入，邏輯上就是逐步處理後續禁止飼養的部分，以及處理其他3成物種的禁止輸入與禁止飼養；現在在政策討論過程中，所以提供草案給各界表達意見，清單會做滾動式檢討，絕對沒有預定實施的時間表，會就有共識部分才優先實施。

江文全並說，未來縱使實施禁止飼養，現行的業者、飼主提出申報仍可飼養，絕對不會影響飼主權益，也包含不影響動物園、展演場所、教學等特定場域。

有的飼主不是養犬貓稱難做寵登，江文全說明，因應飼養多元，去年已在寵物登記系統開放飼養其他物種的飼主可採自願登記，不管是兩爬或鳥類，都可以跟地方登記站登記，目前鳥類登記有增加，因為鸚鵡壽命長、單價高，兔子也有飼主自願登記，兩爬則是比較少。

關於寵物分級管理，他指出，依據動物、寵物管理的強度、密度實施，黑名單為禁止飼養部分、灰名單為符合規定條件下可以飼養、白名單是一般飼主管理。

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至於黑名單的考量，江文全重申，主要考量有毒、有劇毒，有攻擊性，台灣環境不適合飼養，有動物福利之虞等，因此會在人畜共通傳染病、公共衛生、公共安全產生疑慮者，優先納入考量。

外界質疑計畫委託工研院執行，專業領域不同，江文全表示，工研院僅處理行政協調、召開會議，會議召開邀請很多生態、野保、動物履歷專家討論，並收集國內外資料，回歸專家意見做報告。（編輯：管中維）1140107