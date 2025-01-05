高屏首波綠鬣蜥捕抓課程 百餘獵人除害賺外快

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（中央社記者林巧璉、李卉婷高雄屏東5日電）綠鬣蜥危害日趨嚴重，高雄、屏東近日開辦綠鬣蜥捕抓訓練課程報名踴躍，2縣市首波百餘獵人完訓，不少人為了捕抓獎勵金而來，也有人因果園遭啃食乾脆報名當獵人。

高雄市綠鬣蜥猖獗，不少人在河岸邊看到綠鬣蜥成群散步，農作物遭殃，小朋友看到更會大叫「有恐龍」。農業局近日開辦移除訓練課程，首波近百獵人完訓，高雄「獵龍大隊」也宣告正式成軍。根據統計，去年高雄市1999通報發現綠鬣蜥案件達2195件，移除數量6332隻。

「獵龍」課程講授捕捉綠鬣蜥的裝備及技巧，除了讓學員應用綠鬣蜥移除指引所建議的移除工具，像是長竿加套鎖、蛇夾及網具等，現場也讓學員體驗捕捉綠鬣蜥的技巧與手感，綠鬣蜥掙扎時會甩動尾巴，粗硬的皮膚及爪子可能傷到人，捕抓時應結伴合作、支援。

捕綠鬣蜥達人蕭姓民眾說，獵捕通常都是晚上行動，要用燈光往樹頭探照，使用長竿加套索，之後再用繩索綑綁。有時一個晚上可以抓200多隻，過程中需承擔受傷風險，還得忍受蚊蟲叮咬，如不小心，也可能會被綠鬣蜥咬傷，綠鬣蜥尾巴揮動有如皮鞭般，被甩到時很痛。

屏東縣農業處告訴中央社記者，自民國108年起首創採用兌換農產品方式，獎勵民眾移除入侵農田或住宅的綠鬣蜥，去年統計移除逾4.4萬隻。大多來報名參與課程的學員，以自家果園或葉菜遭到綠鬣蜥啃食，為進一步防範而前來報名。

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農業處指出，課程以先讓學員了解綠鬣蜥生態、棲地及喜好，獲得充分理解後，才好進一步進行防範，另外也會教導學習捕捉訣竅，如長竿加套索、環套組陷阱、陷阱籠等方式。

不少民眾為了賺外快報名訓練課程，高市農業局表示，完成訓練的民眾可領證合法捕抓綠鬣蜥，獎勵金依個體大小計算，吻肛長不足30公分獎勵金為100元；30公分以上的成體綠鬣蜥，獎勵金250元。首波課程學員平均年齡36.6歲，最年長為65歲，最年輕是19歲。（編輯：陳清芳）1140105