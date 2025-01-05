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農業部：家養寵物擬分級管理 兼顧公安及動物福利

2025/1/5 20:55（1/5 21:14 更新）
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浣熊。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張雄風台北5日電）農業部表示，日前邀各界開會討論修正指定公共禁止飼養輸入動物種類，主要為收集意見、滾動檢討，盼兼顧公共安全及動物福利；後續擬推家養寵物規劃黑、灰、白名單分級管理。

農業部動物保護司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物。根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含浣熊、鱷龜所有種等。

農業部今天晚間發布表示，該會議目的為收集各方意見，另將依據各團體建議持續滾動檢討，未來也將優先處理有共識部分。

農業部指出，基於寵物源頭管理，規劃推動家養寵物分級管理制度，目前已完成1565個物種評估，未來依物種特性陸續將以黑名單（禁止飼養）、灰名單（符合條件下可飼養）及白名單（一般飼主管理）進行管理。

農業部表示，針對現有飼養者將比照比特犬禁養管理，在飼主完成申報後仍可繼續飼養，既有飼主的權益不會受到影響，此外特定場域（如動物園、展演場所）也仍可繼續飼養。

農業部強調，外來物種引進初期均以人為飼養居多，寵物飼養即為其中主要管道，部分物種除因公共安全（有毒或具攻擊性）和動物福利（氣候、飼養環境或動物習性）考量外，因棄養或逃逸所造成生態及環境影響等社會成本日益被關切，如綠鬣蜥就是一個案例。

農業部表示，基於外來物種對國內生態影響，不應輕易以飼養為由開放，另外各國對外來物種管理，均採嚴格管制，這也是農業部持續強化相關法規規範及政策管理的重點。

最後農業部呼籲，飼養寵物應瞭解動物習性，提供合適飼養環境且不棄養，做一名善盡責任的飼主。（編輯：張雅淨）1140105

#農業部
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