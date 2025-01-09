加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 兩岸

海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性

2025/1/9 17:54（1/9 18:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北野柳東北方海域海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪損壞，5日野柳外海又有1艘蒙古籍貨輪出現異常。（中央社製圖）
新北野柳東北方海域海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪損壞，5日野柳外海又有1艘蒙古籍貨輪出現異常。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北9日電）野柳東北方海域海底電纜疑被1艘喀麥隆籍貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國大陸權宜輪。陸委會今天表示，該案進入司法程序，尚不確定是否有意破壞也不能排除灰色地帶侵擾可能性。

大陸委員會（陸委會）9日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，政府非常重視海底電纜被破壞的狀況，跨部會召開多次會議討論應處，疑似肇事貨輪開到韓國釜山去，也請韓國警方協助取證；這起案件目前進入司法程序，基隆地檢署指揮偵辦中，沒有什麼「反中抗中」問題。

梁文傑指出，以目前海巡署所做的說明來看，沒有辦法從這艘貨輪的航跡判斷其真正的意圖，不過也不排除有實施灰色地帶侵擾的可能性。

「海底電纜被破壞，一種是有意圖的，一種不是故意的」，梁文傑說，例如漁船作業使用拖網觸及海底電纜造成破壞，這屬於「不是故意的」；另外一種狀況「有意圖的」是最不願意看到的狀況，不過目前尚不確定這起事故是否屬於刻意所為，尚待調查。

google news透過 Google News追蹤中央社

梁文傑直言，中國大陸權宜輪在國際社會造成很多問題，去年波羅的海周邊海底電纜被破壞，瑞典、芬蘭等國家都展開調查；馬祖、金門周邊海底電纜也多次被挖斷，政府對於相關問題審慎以對。

海委會海巡署7日新聞稿表示，疑似涉案船隻登記為喀麥隆籍，船上7名船員均為中國大陸籍，船東為香港籍，從該輪歷史航跡研判，尚無法確認其真正意圖，也不排除有中國大陸權宜輪實施灰色地帶侵擾的可能性。（編輯：吳柏緯）1140109

#中國
#中國大陸
#大陸
#基隆地檢署
#陸委會
#喀麥隆
#海委會海巡署
#梁文傑
#韓國
#海底電纜
延伸閱讀
海底電纜疑遭破壞 陸委會：大陸權宜輪劣跡斑斑金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜 台國安官員稱非單純事故台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復野柳海底電纜疑遭貨輪損壞 基隆地檢分案偵辦野柳海纜疑遭喀麥隆籍貨輪損壞 船東香港籍負責人否認防海底電纜再遭破壞 政院：加強監控重點海域與海面目標
梁文傑
復康聯盟黨涉收對岸資金 陸委會：應設國安法庭暫停海峽導報來台駐點 邱垂正：名額給其他陸媒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：