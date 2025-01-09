海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性

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（中央社記者李雅雯台北9日電）野柳東北方海域海底電纜疑被1艘喀麥隆籍貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國大陸權宜輪。陸委會今天表示，該案進入司法程序，尚不確定是否有意破壞也不能排除灰色地帶侵擾可能性。

大陸委員會（陸委會）9日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，政府非常重視海底電纜被破壞的狀況，跨部會召開多次會議討論應處，疑似肇事貨輪開到韓國釜山去，也請韓國警方協助取證；這起案件目前進入司法程序，基隆地檢署指揮偵辦中，沒有什麼「反中抗中」問題。

梁文傑指出，以目前海巡署所做的說明來看，沒有辦法從這艘貨輪的航跡判斷其真正的意圖，不過也不排除有實施灰色地帶侵擾的可能性。

「海底電纜被破壞，一種是有意圖的，一種不是故意的」，梁文傑說，例如漁船作業使用拖網觸及海底電纜造成破壞，這屬於「不是故意的」；另外一種狀況「有意圖的」是最不願意看到的狀況，不過目前尚不確定這起事故是否屬於刻意所為，尚待調查。

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梁文傑直言，中國大陸權宜輪在國際社會造成很多問題，去年波羅的海周邊海底電纜被破壞，瑞典、芬蘭等國家都展開調查；馬祖、金門周邊海底電纜也多次被挖斷，政府對於相關問題審慎以對。

海委會海巡署7日新聞稿表示，疑似涉案船隻登記為喀麥隆籍，船上7名船員均為中國大陸籍，船東為香港籍，從該輪歷史航跡研判，尚無法確認其真正意圖，也不排除有中國大陸權宜輪實施灰色地帶侵擾的可能性。（編輯：吳柏緯）1140109