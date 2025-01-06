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台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復

2025/1/6 20:14（1/6 20:30 更新）
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野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月4日
野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月4日
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（中央社記者江明晏、蘇思云台北6日電）具中國背景的喀麥隆籍貨輪，日前疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜，中華電信今天表示，受損海纜為「橫太平洋快速海纜系統」的一部分，已立即洽請國外海纜船前來修復，海象等各種條件順利的話，可望在1月底前修復。

海洋委員會海巡署4日發布新聞資料指出，3日上午7時45分，野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，海巡署淡水海巡隊中午12時40分接獲中華電信報案；初步研判疑為航經海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成，已要求「S」輪返回基隆港外海接受調查。

NCC表示，針對基隆外海海纜毀損一事，中華電信初步已經啟動備援機制，確保通訊不中斷。

數發部官員說明，當天有馬上收到通報，台灣是海島國家，主要通訊管道靠海纜，「這次事件確實是警訊」，雖然現在有衛星等多元備援機制，但海纜跟衛星的傳輸頻寬差異大，仍須思考未來是否有不同備援機制。

數發部官員指出，海纜位置以前都是公開資訊，主要用意是提醒漁船、避免被損壞，但現在可能要思考其他防護機制，未來部分海纜的位置資訊可能列機密資訊，避免多條同時遭受損害，另外，也要運用新技術，讓海纜可以深入海床、埋深一點，避免船隻下錨可能損害海纜。

中華電信表示，本次受損海纜為「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的一部分，這條連結台灣與美國西岸的海纜由多國電信業者共有，除中華電信外，也包含美國、日本等國的電信業者。

針對受損海纜何時可修復，中華電信表示，已立即請海纜聯盟洽請國外海纜船盡快前來修復，若海象、氣候條件順利的話，可能在1月底前修復，若不順利的話，也可能會超過1月底。

中華電先前指出，已於第一時間啟動緊急備援應變機制，將訊務改接連至其餘國際海纜站，所有客戶服務於短時間內恢復正常。

此外，台灣再傳周遭海纜遭損害訊息，牽動敏感神經，近年台灣周遭海纜被破壞的次數，是否有比以往更頻繁，中華電信表示，海纜被破壞次數的統計資料為營業秘密，不對外公開；但近期海纜被破壞情況並無顯著增加。

2023年2月初，僅存的2條台馬海纜疑似遭中國籍船損害，造成離島馬祖通訊受阻，多家外媒也點出台灣連結全世界國際海纜的重要性。

未來該如何提升海纜韌性，中華電信董事長簡志誠先前表示，除透過微波、衛星發展備援強化，也加碼參加海纜維修聯盟區域，提升強化海纜維修能量；簡志誠也分享，中華電信在頭城和淡水附近，都有僱用漁會船隻巡邏，向靠近海纜的漁船示警，海巡署也會透過系統觀測，勸離靠近海纜船隻，盼多管齊下減少海纜事故，保護台灣對外重要通訊。

產業人士私下指出，一般來說，船舶告警系統除偵測海面上船隻，避免船隻碰撞外，也會偵測水下海纜，如果不是刻意關閉，有可能是船方因「海上沒船卻響個不停」，以為告警系統故障主動關閉所致。（編輯：林家嫻）1140106

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