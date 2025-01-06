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野柳外海蒙古籍貨輪故障 海巡署：無海安疑慮

2025/1/6 19:18（1/6 19:53 更新）
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（中央社記者黃麗芸、王朝鈺台北6日電）新北野柳東北方海域海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪損壞，昨晚野柳外海又有1艘蒙古籍貨輪出現異常。海巡署今天表示，經查蒙古籍貨輪為主機故障下錨維修，凌晨修復後起錨航離，並無海事安全疑慮。

中華電信3日中午向海巡署淡水海巡隊報案，指野柳東北方海域的海底國際電纜當天上午7時45分發生4芯損壞，疑為航經海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成。

海巡署獲報後，立即派海巡隊前往調查、蒐證，隨後移送檢方指揮偵辦。外界質疑喀麥隆籍貨輪疑為中國船「掛牌肇事」。

未料野柳外海昨晚又出現1艘蒙古籍貨輪有異常狀況。海巡署今天透過新聞稿表示，第二巡防區昨晚10時許監看海面目標時，發現草里東北2.6浬處有艘蒙古籍「寶順」貨輪。

由於船隻距岸過近、異常，海巡署認為疑有航行安全之虞，除立即通報基隆港信號台，並派遣艦隊分署第一（基隆）海巡隊100噸級巡防艇前往查處。

海巡署指出，第一海巡隊PP-10033及PP-10050巡防艇先後抵達現場後，隨即與「寶順」貨輪無線電通聯及安全確認，得知其因主機故障，正在下錨維修，無海事安全疑慮。貨輪今天凌晨1時許修復主機後，便起錨持續朝東北方向航離。

據了解，「寶順」貨輪下錨維修位置，距離海底電纜區域仍有一段距離。

海巡署表示，船舶若遇緊急狀況，可撥打118報案專線求助，海巡人員將儘速協助以守護航行安全。（編輯：唐聲揚）1140106

#海巡署
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