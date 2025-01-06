台灣國際海纜斷纜 數發部：補助中華電新建備援機房

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（中央社記者蘇思云台北6日電）數發部今天表示，1月3日上午9時收到中華電通報，所屬國際海纜在野柳東北方海域海底發生斷纜，數發部已爭取預算補助中華電信新建國際海纜登陸站及備援機房，增加台灣聯外的國際海纜數。

台灣目前國際海纜約10多條，以業務權責來說，國內海纜屬國家通訊傳播委員會（NCC）業務，國際海纜屬於關鍵基礎設施、為數發部業務。

外界關注國際海纜修復狀況與因應措施，數發部指出，斷纜原訊務已啟動其他海纜備援，語音電路、網際網路及企業客戶服務不受影響。此外，中華電信今天表示，已立即洽請國外海纜船前來修復，海象等各種條件若順利，可望在1月底前修復。

數發部表示，為強化台灣海纜通訊韌性，除了創造誘因吸引電信業者增建海纜，以多海纜系統相互備援外，也採取多元異質通訊系統的備援再備援機制，以降低海纜中斷對台灣通訊韌性衝擊的風險。

數發部指出，已採取及規劃4應變措施。第一，促進增建國際海纜，補助新設國際海纜站及備援機房。數發部已爭取預算補助中華電信新建國際海纜登陸站及備援機房，以增加台灣聯外的國際海纜數。

第二，強化既設國際海纜登陸站韌性建設。數發部說，為提升台灣既有國際海纜登陸站韌性，已在2024年到2025年爭取預算，補助既設國際海纜登陸站業者強化國際網路設施韌性，並已在去年8月公告補助要點。

數發部強調，目前也透過多元異質通訊系統，包括微波與衛星備援機制等，支援重要通訊電路。以台馬海纜通訊為例，數發部已在2023年起核准業者微波擴充的頻寬，協助中華電將微波容量擴充至海纜忙時通訊頻寬需求（約12 Gbps），達到海纜頻寬完整備援機制。

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此外，數發部已著手盤點衛星資源，於海纜或微波無法使用時，再以衛星備援政軍、重要民生及金融等通訊電路需求，維持政軍指揮體系通訊不中斷。例如以SES中軌衛星作為馬祖南竿之基地台後傳鏈路，強化連江地區通訊網路韌性，也以OneWeb低軌衛星系統支援政軍通訊。第四，督導通傳領域關鍵基礎設施（CI）設置者實施CI安全防護計畫。

數發部指出，中華電已向海巡署報案，數發部將配合海巡署、法務部、NCC及司法機關等，就違反電信管理法相關規定加強執法，確保國際海纜關鍵基礎設施的持續營運。（編輯：林克倫）1140106