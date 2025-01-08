加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中
首頁 / 社會

野柳海底電纜疑遭貨輪損壞 基隆地檢分案偵辦

2025/1/8 20:41（1/8 21:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月4日
野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）野柳東北方海域海底電纜3日疑遭具有中國背景的喀麥隆籍貨輪損壞，基隆地檢署除密切掌握相關訊息外，並分案指示主任檢察官李韋誠積極深入偵辦。

海洋委員會海巡署表示，3日中午12時40分接獲中華電信報案，指野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，火速調派線上10069艇趕赴現場；同時，海巡人員在野柳北方7浬海域處，攔截案發時間航經該海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪，並要求立即返回基隆港外海接受調查。

海巡署指出，經海巡艇於基隆港外海對喀麥隆籍貨輪完成廣播、拍照及錄影蒐證等程序後，因當時現場海象不佳，無法上船登檢，考量喀麥隆籍貨輪已遠離現場9個小時，雖有嫌疑但非現行犯，所以未予扣留船隻，後續也已透過管道請喀麥隆籍貨輪目的港韓國（釜山）協助取證。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，檢察長李嘉明相當重視此案，除密切掌握相關訊息外，並分案指示主任檢察官李韋誠積極偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基隆地檢署並在今天上午10時許，邀請海巡署艦隊分署第一海巡隊，在基隆地檢署舉行執法共商會議，會議由李嘉明主持，釐清個案所涉及的法律面、執行面等細部問題，提出可能解決方式。

基隆地檢署指出，會中並深入討論未來若發生類似案件的因應處理方式，藉由交換意見凝聚執法共識，以求更快速、有效率地因應處理類似案件，避免國家安全遭受不當危害。（編輯：李錫璋）1140108

#中華電信
#海洋委員會海巡署
#基隆地檢署
#喀麥隆
#海巡署
#基隆市
#基隆港
#野柳
#海底電纜
#李嘉明
延伸閱讀
台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復野柳海底電纜遭損 海巡署：不排除中國船侵擾可能野柳外海蒙古籍貨輪故障 海巡署：無海安疑慮野柳東北方海域海底電纜損壞 喀麥隆籍貨輪疑肇事海巡帶回調查野柳海纜疑遭喀麥隆籍貨輪損壞 船東香港籍負責人否認
李嘉明
基檢推醫療關懷聯盟 弱勢更馨生家庭減免掛號費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：