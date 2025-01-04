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野柳東北方海域海底電纜損壞 喀麥隆籍貨輪疑肇事海巡帶回調查

2025/1/4 16:26（1/4 17:44 更新）
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野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，中華電信研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月4日
野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，中華電信研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月4日
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（中央社記者劉建邦台北4日電）海巡署表示，野柳東北方海域的海底國際電纜在3日損壞，中華電信研判疑為喀麥隆籍貨輪造成，海巡獲報後派海巡隊巡查發現肇事貨輪，攔查貨輪要求至基隆港外海接受調查。

海洋委員會海巡署今天發布新聞資料指出，3日上午7時45分，野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，海巡署淡水海巡隊中午12時40分接獲中華電信報案。

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海巡署轉述中華電信說法表示，此專線有其他備援設備，不影響國內通訊，初步研判疑為航經海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成。

海巡署指出，獲報後調派在線上的基隆海巡隊10069艇趕往現場，昨天下午4時40分在野柳北方7浬海域發現「S」輪，要求「S」輪返回基隆港外海接受調查，完成蒐證程序，將併同中華電信報案紀錄、雷達及航行等事證，移送檢方指揮偵辦，追究相關人員刑事責任及賠償事宜。（編輯：張銘坤）1140104

#中華電信
#海洋委員會海巡署
#淡水海巡隊
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