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澳外長感謝共推海纜 外交部：彰顯台美澳日緊密合作

2024/12/14 16:13
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（中央社記者吳書緯台北14日電）澳洲外交部長黃英賢今天在個人X平台發文，公開感謝台灣、美國、日本、紐西蘭等國支持，與澳洲共同推動的太平洋中部電纜（CPC）吐瓦魯段工程完成電纜上陸。外交部表示，此舉彰顯台澳美日等理念相近國家的緊密合作夥伴關係。

外交部指出，台灣友邦吐瓦魯長期以來的網路及電信通訊均依賴衛星，不僅費用高昂，穩定性也容易受天候因素影響，且因頻寬不足，嚴重影響整體通訊效能。吐國政府高度重視網路基礎建設，將其視為推動國家發展關鍵領域，並於今年1月宣布將確保網路通訊品質納入吐國「21項優先施政計畫」。

為協助吐國強化網路及通訊連結，外交部表示，台灣自2021年起即積極協助吐國建置全境4G/LTE通訊基礎建設。另外，為響應吐國新政府的優先施政計畫，以及落實台灣協助太平洋友邦發展承諾，台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接吐瓦魯國的第一條海底網路電纜。

外交部說明，該電纜已於近期成功完成上陸工程，未來將可大幅提升吐國的數位韌性及通聯效能，對促進吐國民生福祉、經濟及社會各層面發展均具重大意義。

外交部強調，對於黃英賢公開感謝台灣的貢獻表示歡迎及肯定，此也彰顯台澳美日等理念相近國家的緊密合作夥伴關係。（編輯：張若瑤）1131214

黃英賢
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