防海底電纜再遭破壞 政院：加強監控重點海域與海面目標

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北9日電）台灣海底電纜3日疑似遭1艘喀麥隆籍貨輪損壞，行政院今天表示，案件已交由基隆地檢署偵辦，後續海巡署將依據海纜登陸點，加強重點海域以及海面目標的監控，再有類案發生，會立即依法蒐證調查。

台灣海底電纜3日疑似遭1艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署6日表示，參考去年歐洲波羅的海海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪歷史航跡研判，還無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

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媒體詢問，政院是否掌握調查進度，以及未來是否會針對風險區域會加強監視與執法，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，海巡署已經把雷達航跡等蒐證資料函送基隆地檢署偵辦。

李慧芝表示，因應海纜疑似被船舶破壞，海巡署也把海纜登陸點的外海，依照海圖標記海纜位置，作為重點監控海域，同時會持續加強監控管理海域內的海面目標，再有類似案件發生，會立即依法蒐證調查。（編輯：蘇龍麒）1140109