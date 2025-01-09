中國海警船元旦後首擾金門水域 海巡併航驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門9日電）4艘中國海警船今天2度侵擾金門水域，海巡部署4艘巡防艇驅離；海巡署表示，這是元旦以來中國海警船首次侵擾，航入時間也改變，海巡署將持續堅定執法決心，捍衛國家主權。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，今天上午7時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲5艘中國海警船同時出現在金門南方海域，立即指揮線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對。

海巡署表示，上午7時30分中國海警船編號「14515」在金門南方限制水域外指揮「14504」、「14603」、「14602」及「14608」等4艘海警船，分別自金門翟山、后湖、料羅及復國墩南面4處航入金門限制水域，隨後採2艘2組編隊方式航行。

海巡署預置4艘巡防艇立即趨前對應，近迫拒止海警船深入，同時以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離，中國海警船遭驅離後，在上午9時30分航出金門限制水域。

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海巡署表示，此次中國海警在上午7時30分編隊襲擾，時間有別以往，研判有再度編隊航入可能，即要求所屬巡防艇在限制水域線上待命警戒。上午10時4艘海警船整編後，再度自金門南方航入限制水域，海巡署4艘在航巡防艇依令採取併航對應，中午12時4艘中國海警船在巡防艇監控下全數航出限制水域。

海巡署表示，這是今年元旦以來中國海警船首次侵擾金門海域，累計自去年已達54次，航入時間也有所改變，海巡署仍秉持維護國家主權立場，堅定執法決心，捍衛國家主權權利，確保國家安全。（編輯：謝雅竹）1140109