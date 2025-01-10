英國主導跨國聯盟 18億合約供應烏克蘭3萬架無人機

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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）由英國和拉脫維亞主導的跨國無人機聯盟將供應烏克蘭3萬架無人機，價值4500萬英鎊（約新台幣18億元）的合約已簽訂。

英國國防大臣希利（John Healey）今天在德國出席拉姆施坦美國空軍基地（Ramstein Air Base）烏克蘭防務例會時，作相關宣布。

英國國防部表示，供應3萬架無人機的資金來源包括英國、丹麥、荷蘭、拉脫維亞、瑞典。自去年2月成立以來，由英國和拉脫維亞主導的跨國援烏無人機聯盟已募得約7300萬英鎊，其中包括英國投入的1500萬英鎊。

國防部指出，新一批3萬架第一人稱視角（FPV）先進無人機有助烏克蘭克服俄羅斯空防、打擊敵軍陣地和裝甲車。

希利今天並宣布由英國管理的「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）已累計各國資金超過13億英鎊，其中包括英國投入的5億英鎊，以及新募得的1億9400萬英鎊。值得一提的是，德國和葡萄牙近日首次投入資金於IFU。

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分析細項，新一輪1億9400萬英鎊包含來自丹麥的6700萬英鎊，用於無人機、空防系統及訓練用裝備；挪威投入的5900萬英鎊，用於特殊的無人機和海事能力建構；葡萄牙提供的4300萬英鎊，用於情監偵無人機；瑞典挹注的2000萬英鎊，用於維修北歐阿契爾（Archer）自走砲系統及海事訓練；德國投注的400萬英鎊，用於海事訓練；以及冰島的100萬英鎊，用於資助岸際雷達系統。

英國國防部強調，英國政府立場明確：英國的防務始於烏克蘭，軍事援助烏克蘭對英國的國家安全及歐洲的安全穩定至關重要。（編輯：楊昭彥）1140110