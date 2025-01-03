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Siri偷聽對話挨告 蘋果同意付30.9億元和解金

2025/1/3 12:35（1/3 12:50 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社奧克蘭2日綜合外電報導）科技巨擘蘋果公司（Apple）裝置內的語音助理Siri被指控偷聽用戶對話、侵犯用戶隱私，遭用戶提起集體訴訟，蘋果已初步同意支付9500萬美元（約新台幣30.9億元）進行和解。

路透社報導，蘋果公司去年12月31日將初步和解協議提交給加州奧克蘭（Oakland）的聯邦法院，須待美國地方法院法官懷特（Jeffrey White）批准。

蘋果的行動裝置用戶指控，蘋果公司經常在用戶無意中啟動Siri後記錄他們的私人對話，並將對話內容透露給廣告商等第三方。

Siri通常只有在聽到「嘿Siri」這類「觸發詞」時才會做出回應。

2名原告表示，他們在對話中提到運動鞋Air Jordan和餐廳橄欖園（Olive Garden）後，就開始收到相關產品的廣告；另一名原告則說，他私下與醫師討論某品牌的手術療法後，便收到該療法的廣告。

這宗集體訴訟涵蓋2014年9月17日到2024年12月31日期間，從蘋果首次推出「嘿Siri」功能開始，據稱該功能會在未經授權情況下進行錄音。

預估有數以千萬計人參與這場集體訴訟，每台支援Siri的設備如iPhone和Apple Watch有望各獲最多20美元的賠償。

蘋果在同意和解時，否認做出任何不當行為。

位於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司及其律師今天並未立即回應置評請求。

原告律師也未立即做出回應，他們可能會要求從和解金中，支付2850萬美元的律師費以及110萬美元的其他支出。

蘋果公司前一年度淨收入為937.4億美元（新台幣約3兆元），而9500萬美元和解金則相當於該公司營運9小時的利潤。

美國科技大廠Google的語音助理也遭用戶提起類似的訴訟，目前正在加州聖荷西（San Jose）聯邦法院進行審理。Google與蘋果公司案的原告均由同一家律師事務所代理。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1140103

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