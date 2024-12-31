蘋果強攻串流 2025首週末開放Apple TV+免費看
2024/12/31 09:51
（中央社記者吳家豪台北31日電）隨著手機競爭加劇、iPhone銷售成長逐漸放緩，蘋果公司將目光轉向軟體與服務事業，旗下串流影音服務Apple TV+將於2025首個週末免費開放全球用戶收看。
蘋果宣布，於2025年1月3日至5日期間，只需使用Apple ID登入，即可在所有支援Apple TV+的裝置上免費觀看內容。
Apple TV+的熱門作品包括原創影集「末日地堡」第2季、「誠實診療室」第2季和「不良姊妹」第2季，以及獲得金球獎提名作品「外放特務組」和「免責聲明」，另外還有即將推出第2季的職場驚悚影集「人生切割術」。
Apple TV+自2019年發表後，靠著原創內容找出市場定位，目前可在100多個國家及地區收看；台灣訂閱費用為每月新台幣250元，低於主要對手Netflix和Disney+。
市場調查公司JustWatch數據顯示，今年第3季Apple TV+在美國市占率約8%，與上半年差異不大，但相較市場龍頭Amazon Prime Video的22%、第2名Netflix的21%仍有明顯差距。（編輯：張均懋）1131231
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