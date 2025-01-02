加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案3度召開羈押庭 柯文哲羈押禁見
首頁 / 娛樂
串流片單
新聞專題
串流片單1/283
首頁 / 娛樂

「魷魚遊戲2」破紀錄 6800萬觀看數登全球榜首

2025/1/2 21:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北2日電）影集「魷魚遊戲2」還沒上線就引發話題，該劇自去年12月26日上線短短4天就湧進6800萬觀看次數，登上全球熱門影集榜首，更破紀錄成為Netflix史上新劇開播的最佳成績。

「魷魚遊戲2」不管是故事選角或是劇集裡的殺人遊戲都讓人印象深刻，影集宣傳選在美國紐約、泰國曼谷、台灣高雄打造劇中經典畫面，有沉浸式劇場體驗，也有超大「英熙娃娃」現身海港，讓觀眾產生共感和興趣。

「魷魚遊戲」第1季在2021年上線後迅速風靡全球，據Netflix官方新聞稿指出，「魷魚遊戲1」上線28天內，觀看時數就破16.5億小時，觀看用戶逾1.42億，更在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中排名第1。

延續第1季的成功，「魷魚遊戲2」在3年後上線，據Netflix統計，去年12月26日上線的「魷魚遊戲2」僅以4天就湧進6800萬觀看次數，暫居第1名的同時也創下全新紀錄，成為Netflix史上新劇開播的最佳成績。

「魷魚遊戲」反映當代激烈競爭與社會縮影，以韓國兒時遊戲為背景，將所有元素如藝術、音樂、時尚和遊戲，轉化為全球文化與熱潮。導演黃東赫也曾受訪表示「魷魚遊戲」第2季和第3季是一起拍攝，希望可以盡快跟觀眾見面。（編輯：張雅淨）1140102

#Netflix
#魷魚遊戲
#黃東赫
魷魚遊戲
「魷魚遊戲」英熙娃娃現身高雄港 網友：可愛又可怕Netflix「魷魚遊戲2」12/26上線 角色先登高雄港
串流片單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蘋果強攻串流 2025首週末開放Apple TV+免費看
108
更多編輯台推薦新聞：