洛杉磯大火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出
2025/1/13 11:16
（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）英國哈利王子愛妻、演員梅根馬克爾（Meghan Markle）今天表示，由於美國洛杉磯野火延燒，她在串流平台Netflix的新節目將延後播出。
法新社報導，梅根的8集全新生活風格和烹飪節目With Love, Meghan原定本月15日在Netflix首播。
但由於洛杉磯各地大火仍在延燒，造成至少24人死亡，數以千計房屋遭焚毀，節目將延後到3月推出。
梅根在聲明中表示：「我感謝Netflix的合作夥伴支持我延後推出節目，我們重視的是我家鄉加州受野火影響的人們。」
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梅根出生於洛杉磯，現在和哈利住在洛杉磯市西北方約160公里的蒙特斯托（Montecito）。
Netflix聲明表示，節目延後推出是應「薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根要求，並在Netflix全力支持下做出的決定…原因是洛杉磯野火正持續造成破壞」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140113
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