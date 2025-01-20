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青龍影后金憓秀挑戰新聞人日常 拍戲不慎拉傷大腿

2025/1/20 17:14（1/20 17:41 更新）
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刑偵韓劇「揭密最前線」已正式上線，由青龍影后金憓秀（圖）主演，她雖在拍攝中不慎拉傷大腿，但只要一開拍就會瞬間進入狀態。（Disney+提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月20日
刑偵韓劇「揭密最前線」已正式上線，由青龍影后金憓秀（圖）主演，她雖在拍攝中不慎拉傷大腿，但只要一開拍就會瞬間進入狀態。（Disney+提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）青龍影后金憓秀主演影集「揭密最前線」，該劇講述新聞工作者日常，金憓秀以俐落造型帶領團隊深入追查危險案件，劇中動作戲不少，讓她在拍攝中拉傷大腿，但仍敬業持續演出。

金憓秀和「黑暗榮耀」鄭星一、「非常律師禹英禑」朱鐘赫搭檔演出刑偵劇「揭密最前線」，故事講述新聞工作者日常，圍繞在新聞節目組深入案件追查真相的實際狀況，日前3人參與在韓國首爾舉行的宣傳記者會，也分享不少拍攝秘辛。

劇中有大量動作戲和驚險畫面，金憓秀不只被邪教高層拿著獵槍追殺，鄭星一更在上班第一天就要乘坐飛行傘迫降在犯罪據點。金憓秀分享在拍攝中不慎拉傷大腿，不過只要一開拍就會瞬間進入狀態。

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鄭星一也有職災，他透露因為動作戲很多，每當大家疲憊時就會聚在一起吃東西，「看到劇情後半部應該會發現我明顯變胖了」。

韓劇「揭密最前線」已在Disney+上線，並於每週三持續更新最新集數。（編輯：張雅淨）1140120

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