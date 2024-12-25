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「幕府將軍」大放異彩 日本影劇打進西方主流娛樂

2024/12/25 15:58
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（中央社東京25日綜合外電報導）隨著影集「幕府將軍」（Shogun）熱播，外國影視公司對高品質日本作品的需求激增，當地創作者正致力順應這股熱潮。

法新社報導，日本動漫迷經常批評外國改編作品沒有忠於原著，但根據英國小說家詹姆斯克萊維爾（James Clavell）1975年小說改編的「幕府將軍」打破了這個刻板印象，該劇多以日語呈現，因為力求真實性而備受肯定，今年9月橫掃艾美獎（Emmy Awards），囊括18個獎項。

近期幾部日本作品也在全球大放異彩，改編自同名漫畫的法美日合拍影集「神之雫」（Drops of God），於11月贏得國際艾美獎最佳劇集獎。

Netflix去年推出的人氣漫畫改編劇「航海王」（One Piece）由墨西哥男星伊納基戈多伊（Inaki Godoy）主演，深受觀眾與劇評讚賞，即將推出第2季。

此外，有更多知名動漫作品的改編計畫正如火如荼進行中，包括「我的英雄學院」（My Hero Academia）的超級英雄冒險故事以及「火影忍者」（Naruto）的忍者傳奇。

東京國際影視市場展（TIFFCOM）事務局長池田香織表示，「西方市場的需求顯然正在增加」，但她指出，日本企業在權利談判等方面缺乏「專業知識」。

為此，東京國際影視市場展組織了「東京故事市場」（Tokyo Story Market），提供一個空間促進國際製片人與日本發行商之間的交流與會談。

「日本放送內容海外展開促進機構」（BEAJ）事務局長秋山大認為，西方觀眾已克服一開始對亞洲演員的抗拒心理。

他說：「他們已經習慣了，不再介意。他們想看這些故事，也想感受這些故事。」

他補充表示，「幕府將軍」對日本來說是「一部改變遊戲規則的作品」，對此池田也表示認同。

池田說：「一部如此注重歷史細節的日本武士故事能成為主流娛樂，證明了日本作品的巨大潛力。」（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1131225

#日本
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#幕府將軍
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