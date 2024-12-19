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傳蘋果與騰訊、字節跳動洽談在中國推出AI功能

2024/12/19 17:09
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（中央社北京19日綜合外電報導）根據3名知情人士透露，美國科技巨擘蘋果正在與騰訊和TikTok的中國母公司字節跳動洽談，關於將他們的人工智慧（AI）模型整合到在中國銷售的iPhone。

路透社報導，蘋果這個月開始將OpenAI的ChatGPT整合至旗下裝置中，納入Apple Intelligence產品，允許語音助理Siri利用聊天機器人的專業知識，包括在用戶查詢照片和簡報等文件方面。

但ChatGPT在中國無法使用，當地監管規定要求生成式AI服務在公開發布前必須取得政府批准，迫使蘋果在中國的市占率下滑之際，為其AI功能尋找本地合作夥伴。

消息人士說，蘋果與騰訊和字節跳動的討論，還處於初期的階段。由於談判未公開，他們婉拒透露姓名。

字節跳動謝絕評論，蘋果和騰訊則未立即回應置評請求。

蘋果AI服務在中國的成功合作夥伴，可能會成為中國日益擁擠的AI領域的主要贏家，在這個領域中，大型科技公司和新創公司已經推出數十種大型語言模型。

它們包括字節跳動的豆包、騰訊的混元和搜尋引擎巨擘百度的Ernie。

據報蘋果和百度已經洽談在中國使用百度的AI模型，但美國科技新聞網站The Information在12月報導，由於技術問題，包括使用iPhone用戶數據訓練AI模型的爭議，讓雙方的討論遇挫。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1131219

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