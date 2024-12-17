App Store台灣年度榜單 Threads登免費程式榜首

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（中央社記者吳家豪台北17日電）蘋果公司今天公布2024年下載次數最多的App和遊戲，台灣年度免費iPhone App第1名是Meta旗下社群軟體Threads，年度付費iPhone App第1名是被稱為上網「翻牆神器」的VPN（虛擬私有網路）工具Shadowrocket。

iPhone遊戲方面，台灣年度免費遊戲冠軍為Q版風格策略遊戲「咻咻封神」，年度付費遊戲冠軍是可以創造虛擬世界的「Minecraft: Play with Friends」。

使用者可以在App Store的Today標籤頁找到年終排行榜，包括熱門免費和付費App和遊戲，以及熱門Apple Arcade遊戲；另外還能探索2024 App Store Award獲獎作品，包括由App Store編輯挑選的17款App和遊戲。

蘋果表示，世界各地的App Store編輯，每年都會在Today、App和「遊戲」標籤頁推薦成千上萬的App，幫助使用者發現最好的App、遊戲、App內活動、原創故事、深度訪談、精選輯等內容。

根據App Store年度榜單，台灣iPhone免費App下載次數最多的前10名依序為Threads、McDonald’s、Coupang酷澎—享受天天超低價、ChatGPT、台灣地震速報 - Taiwan EEW、TikTok -Global Video Community、Google、Google Meet、YouBike微笑單車官方版、Instagram。

台灣iPhone付費App下載次數前10名依序為Shadowrocket、AutoSleep Track Sleep on Watch、山林日誌、Ghostly Detector、Phraseboard Keyboard、Procreate Pocket、Forest: Focus for Productivity、1SecMoney、樂客導航王全3D Pro、AnkiMobile Flashcards。（編輯：張均懋）1131217