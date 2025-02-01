0126-0201一週大事

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一週大事關注焦點：DeepSeek掀疑慮／美航空難67死／川普將對中加墨徵關稅／尹錫悅遭起訴內亂罪／魯卡申科連任／賴總統首次春節談話／嘉義大埔再震／台灣2作品入圍葛萊美

國外新聞

★DeepSeek爆紅後掀疑慮 美轟竊取技術、義大利限制取用個資

中國新創公司DeepSeek旗下AI爆紅，但引發資安風險、疑似盜用美國AI模型、中國藉此大外宣等疑慮，使美、英、法、德、義、日等國家感憂心，其中多個國家已採取應對措施。美國商務部長提名人盧特尼克抨擊DeepSeek竊取美方技術，並稱會徵關稅阻止中國科技發展。義大利個資保護局）表示，已緊急下令限制中國DeepSeek的AI平台取用義大利用戶個資。

★美航客機對撞黑鷹直升機墜河67人罹難 紐時：直升機偏疑離航線

美國華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞墜河意外。圖為1月31日事故現場情況。（路透社）

美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機1月29日在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，共67人無一生還。美國總統川普表示，2架飛機不應在同一高度，「當下有一連串糟糕的決定」。「紐約時報」報導，直升機當時可能飛得比許可高度還高，也可能偏離航線。

★川普將對中國加拿大墨西哥徵關稅 白宮宣布2/1起生效

白宮發言人李威特表示，總統川普2月1日將對加拿大、墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，即刻生效。她並斥路透社稍早稱課徵時間為3月1日的報導「不實」。華爾街日報指出，川普在橢圓形辦公室告訴媒體，加、墨、中3國無從阻止2月1日起的關稅，但考慮讓加拿大原油的關稅訂為10%而非25%。

★尹錫悅遭檢方以涉嫌內亂等罪嫌起訴 韓國總統首例

韓國檢方1月26日以涉嫌內亂等罪嫌對總統尹錫悅提起拘留起訴，這也是韓國憲政史上首次現職總統遭拘留起訴。尹錫悅在15日被捕後，公調處聲請拘留獲准，此案在23日由負責統整調查的公調處移交檢方，檢方向法院申請延長羈押遭駁回後，決定直接提起拘留起訴。

★金融時報：中國疑建全球最大軍事指揮中心 規模近五角大廈10倍

金融時報取得的衛星圖顯示，中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心。（圖取自金融時報網頁ft.com）

金融時報報導，美國情報界正在評估數張衛星圖，衛星圖顯示，在距北京西南30公里處一塊約6平方公里的建地上，有幾個被挖深的洞口，軍事專家判斷未來可能用於容納大型堅固掩體，包括在核戰期間供軍事領導人使用。一名中國研究人員指出，衛星圖顯示新建地具備敏感軍事設施特徵，包括高強度鋼筋混凝土、深掘地道，且規模較美國五角大廈巨大近10倍。

★白俄羅斯總統魯卡申柯連任 掌權30載堅定挺俄

白俄總統魯卡申柯1月26日輕鬆贏得第7個任期，美聯社報導，根據白俄中央選舉委員會深夜發出的聲明，魯卡申柯以近87%的得票率壓倒性勝選，他已31年的在位時間得以延續。難捉摸、獨裁且堅定挺俄的魯卡申柯，將自己塑造為「有話直說的強人」兼「為百姓發聲的總統」。

★反抗軍領袖夏拉出任敘利亞臨時總統 聚焦填補權力真空

敘利亞新當局1月29日宣布，巴夏爾．阿塞德垮台後掌權的夏拉已被任命為臨時總統，負責組成過渡立法機構。軍方官員表示，夏拉的任命沒有具體說明效期，他將在「國際場合」代表敘利亞。

★印度大壺節踩踏增至近40死 逢殊勝日估單日1億人沐浴聖河

北印度「大壺節」1月29日發生踩踏意外。（路透社）

北印度「大壺節」1月29日黎明前發生踩踏意外，3名警方消息人士告訴路透社，目前已知近40人喪生。為期6週活動以29日最為殊勝，數以千萬計信眾聚集當地沐浴聖河。目擊者表示，事發當下，信眾們遭到一股巨大力道推擠而倒在一起。也有人表示，當時前往河邊的路線不通，密密麻麻人潮動彈不得，導致有人窒息而倒下。

★假冒台灣客拍機敏影像 數名中國人在菲被捕

菲律賓GMA電視台報導，數名中國籍人士自稱是台灣遊客，在巴拉旺省一座濱海度假村內躲在隱密處，用手機拍攝菲律賓海岸防衛隊船艦自基地出入，嫌犯否認間諜指控，但菲律賓參謀總長布勞納表示，他們的手機中有包括軍營、船艦及軍事設施的照片證據。菲律賓國家調查局正追捕其他同夥。

★富士電視台說明中居正廣性侵醜聞 記者會逾10小時跨日創紀錄

日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台1月27日召開記者會，採取「問到飽」形式，共有191家媒體、473人參加，最終記者會跨越日期，開到28日清晨2時23分結束，持續10小時23分，創下超長時間記者會紀錄。提問到後來已經不只中居正廣的問題，還包括先前富士電視台對於大谷翔平住宅的報導爭議。

國內新聞

★賴總統首次春節談話 盼朝野和諧社會團結讓國家向前

總統賴清德1月27日透過影片發表農曆春節談話，他說，會維護國家生存發展、保護民眾生命財產安全、照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」。（總統府提供）中央社記者王揚宇傳真 114年1月27日

1月27日小年夜，總統賴清德上任後首次發表農曆春節談話，他表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福民眾，他會堅定落實「三大使命」，讓「台灣尚勇」，也期盼朝野和諧、社會團結，讓國家繼續大步向前。

★川普稱對半導體課關稅 經部：持續關注美方政策

美國總統川普1月27日在共和黨籍國會議員舉辦的度假會議致詞時表示，打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國。經濟部指出，台美半導體等科技產業高度互補，未來持續關注美方政策，確保台美產業與國家利益都能互利發展。

★DeepSeek涉資安疑慮 數發部：公務機關不得使用

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI模型引發資安疑慮，數發部1月31日表示，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

★1月27日台東5.2地震 氣象署：2週內可能有較大規模地震

中央氣象署地震測報中心表示，1月27日上午發生震央在台東縣的芮氏規模5.2地震，台中以南會對地震有感；根據統計資料顯示，地震數量大致呈現逐日遞減中，27日發生的幾個小區域地震都接近主震南邊，研判1、2週內可能還會有較大規模的地震發生。

★大埔1月30日5.6地震為0121餘震 氣象署：未來1週防較大規模餘震

嘉義縣大埔鄉1月30日發生芮氏規模5.6地震，中央氣象署地震測報中心科長何美儀表示，這是0121大埔地震餘震，成因與0121大埔地震相同，為板塊擠壓西部麓山帶，目前仍無法判斷這些餘震與哪個斷層有關。目前地震次數已逐漸下降，但未來一週仍可能有較大規模餘震。

★台北南港中式餐廳疑食物中毒遭停業 7人就醫

台北市衛生局表示，1月30日晚間陸續接獲南港某餐廳晚餐疑似食品中毒，至31日上午累計7人就醫，已要求餐廳31日午餐起停業，稽查環境揪出砧板放地上、不清潔等，限期2月3日前改正，期屆若未改善，將處新台幣6萬到2億元罰鍰。

★玉山1月28日凌晨零下14.5度 氣象站20年來次低紀錄

氣象署觀測，玉山1月28日凌晨2時4分，氣溫降至攝氏零下14.5度，為玉山氣象站20年來記錄到的次低溫。中央氣象署觀測，玉山沒有降雪，但寒流影響，於凌晨2時4分降至零下14.5度，比2021年零下14度還低，上一次玉山氣象站測到的最低溫是2005年零下15.2度。

★謝淑薇澳網女雙奪亞軍 大滿貫雙打第10冠再等等

台灣網球名將謝淑薇1月26日在澳洲網球公開賽女雙冠軍戰與拉脫維亞好手奧斯塔朋科搭檔，對上頭號種子捷克斯尼科娃、美國湯生，最終落敗，以亞軍作收，不僅無緣完成衛冕，挑戰生涯第10座大滿貫雙打冠軍還得再等等。

★台灣2組作品入圍葛萊美獎 設計師期待上台喊台灣上勇

洋蔥設計創辦人黃家賢（右）、藝術總監葉昶利（左）以樂團「泥灘地浪人」專輯「壺罐樂隊百萬富翁」入圍第67屆葛萊美獎最佳唱片包裝。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年2月1日

第67屆葛萊美獎頒獎典禮將在2月2日（台灣時間3日）舉行，今年最佳唱片包裝7項入圍作品中有2件來自台灣。設計師李珮慈以樂團「一虎一虎」首張專輯「病子病病病子」入圍獎項，設計師李珮慈說，要感謝台灣的多元文化孕育出這張入圍作品；洋蔥設計團隊的黃家賢、葉昶利以樂團「泥灘地浪人」專輯「壺罐樂隊百萬富翁」入圍，葉昶利說，如果獲獎，最想講一句話是「台灣上勇」。

★卓榮泰祈福喊新年目標 促進朝野和諧帶領台灣更進步

行政院長卓榮泰1月29日初一前往台北市洲子福德廟、松山奉天宮、松山慈惠堂及台北覺修宮參拜祈福，現場湧入許多民眾排隊領取賀歲福袋。卓榮泰致詞表示，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，並積極促進朝野和諧團結，逐步帶領台灣成為更進步的國家。