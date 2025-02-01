台灣2組作品入圍葛萊美獎 設計師期待上台喊台灣上勇

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（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）2組台灣設計作品入圍美國葛萊美最佳唱片包裝。設計師李珮慈說，要感謝台灣的多元文化孕育出這張入圍作品；設計師葉昶利說，如果獲獎，最想講一句話是「台灣上勇」。

第67屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮將在2月2日（台灣時間3日）舉行，今年最佳唱片包裝（Best Recording Package）7項入圍作品中有2件來自台灣。

設計師李珮慈以樂團「一虎一虎」首張專輯「病子病病病子」入圍這個獎項，她今天與樂團主唱賴予喬、貝斯手鄭乃涵接受中央社記者訪問，談到作品中傳達「病氣」概念，塑造西方少有文化氛圍。

李珮慈說，唱片包裝一層一層，讓聽者享受拆封的過程，符合作品主題「病子」概念，拿到這張專輯的人一步一步走上療癒之路。

主唱賴予喬表示，這張專輯結合了台灣多樣化的語言和文化風貌，包括台語、客語和多種原住民族語，另外有爵士鋼琴音樂家、拉丁打擊樂手參與，這些音樂家、歌手都是Made in Taiwan（台灣製造）。

李珮慈說，有機會上台領獎，感言一定要謝謝台灣的多元文化，才能夠孕育出這張作品。

前衛實驗創作樂團「一虎一虎」專輯「病子病病病子」（圖）以「病」為主題，樂風則以電子音樂為基底，唱片包裝設計成功入圍美國葛萊美獎。（李珮慈提供）

專輯「病子病病病子」內部設計。（圖取自facebook.com/windmusic）

設計師李珮慈（中）以樂團「一虎一虎」首張專輯「病子病病病子」入圍第67屆葛萊美獎最佳唱片包裝。圖右為主唱賴予喬、左為貝斯手鄭乃涵。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年2月1日

洋蔥設計團隊的黃家賢、葉昶利以樂團「泥灘地浪人」專輯「壺罐樂隊百萬富翁」入圍。黃家賢接受中央社訪問，談到這張「新住民」創作代表台灣入圍葛萊美具有特殊的意義。

他說，「泥灘地浪人」這個爵士樂團的成員都是住在台灣的英美人士，「雖然他們看起來像外國人，但他們都是台灣的新住民，他們來自不同國家，最後都選擇住在台灣。」

「壺罐樂隊百萬富翁」這張專輯的包裝設計，靈感來自一百年前美國南方非裔的草根音樂，設計團隊花了數個月的時間研究、蒐集素材，復刻西方文化熟悉的樂譜書概念，同時又融入了繁體中文的台灣元素。

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被問到如果得獎，上台一定要講什麼？黃家賢說，「我一定會說，我們來自台灣。」葉昶利表示：「如果真的得獎，我會上去說，台灣上勇（或作台灣尚勇）。」

台灣設計師曾經2度拿下葛萊美最佳唱片包裝，分別是2022年李政瀚、于薇以「八歌浪」專輯獲獎，2023年蕭青陽、蕭君恬以「淡蘭古道三部曲」專輯獲獎。（編輯：陳慧萍）1140201

樂團泥灘地浪人專輯「壺罐樂隊百萬富翁」由洋蔥設計操刀設計，入圍2025年美國葛萊美最佳唱片包裝獎，專輯裝幀靈感取自美國曾盛行的樂譜書（Sheet Music）。（洋蔥設計提供）