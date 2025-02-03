台灣設計師盛裝出席葛萊美 客家鄉親熱情接待

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）美國流行音樂大獎葛萊美今天頒獎，2組台灣設計師入圍最佳唱片包裝，赴美盛裝出席典禮；其中一張入圍專輯融入客家文化內涵，獲得洛杉磯的美國客家聯合會僑胞熱情接待。

第67屆葛萊美獎（Grammy Awards）今天在洛杉磯的Crypto.com體育館頒獎。最佳唱片包裝（Best Recording Package）今年7組入圍作品，其中2件來自台灣。

2組獲得入圍肯定的台灣設計師近日飛抵洛杉磯，今天盛裝出席頒獎典禮，分別是李珮慈的樂團「一虎一虎」專輯「病子病病病子」；「洋蔥設計」黃家賢、葉昶利的樂團「泥灘地浪人」專輯「壺罐樂隊百萬富翁」。

不過下午的頒獎典禮上，最佳唱片包裝由英國歌手酷娃恰莉（Charli XCX）專輯brat的藝術團隊獲得。

設計師李珮慈分享她事先準備好的上台感言：「我們來自台灣，一塊擁有豐沛多元文化的土地，這張唱片由一虎一虎樂團精心製作，把疾病的故事與客語、排灣族語之美交織在一起。這一份對文化的熱愛，激勵我們創作真正獨特的音樂與設計。」

「洋蔥設計」創辦人黃家賢為樂團「泥灘地浪人」設計唱片包裝多年，這是第3度入圍葛萊美。他向中央社分享這次的入圍感言：「3次以相同樂團唱片裝幀設計入圍葛萊美，絕對是設計生涯中難忘的一段經歷，謝謝樂團、謝謝台灣、謝謝葛萊美。」

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李珮慈與「一虎一虎」樂團主唱賴予喬、貝斯手鄭乃涵一起赴美參加頒獎典禮。賴予喬具有客家背景，曾獲得金曲獎最佳客語歌手，在這張入圍專輯中也融合客家文化內涵，獲得洛杉磯的「美國客家聯合會」僑胞熱情接待，這幾天都住在僑胞家中。

美國客家聯合會理事長李妙麗表示，來自台灣的客家文化能夠站上國際舞台，感覺非常榮耀，她從上屆葛萊美獎就曾提供入圍的台灣團隊住宿，「希望他們感覺像是回到自己家一樣。」（編輯：陳慧萍）1140203

設計師李珮慈（左）以樂團「一虎一虎」專輯「病子病病病子」入圍葛萊美，她表示台灣是一塊擁有豐沛多元文化的土地，孕育出獨特的音樂與設計。（風潮唱片提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年2月3日

洛杉磯僑胞、美國客家聯合會理事長李妙麗（右2）提供住家，招待入圍葛萊美獎的設計師李珮慈（左3）和樂團「一虎一虎」主唱賴予喬（中）、貝斯手鄭乃涵（左2）。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年2月3日

「洋蔥設計」創辦人黃家賢（右）、藝術總監葉昶利（左）入圍葛萊美最佳唱片包裝。（洋蔥設計提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年2月3日