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碧昂絲首奪最佳專輯 葛萊美獎主要得獎名單一次看

2025/2/3 13:02
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）第67屆葛萊美獎（Grammy Awards）今天在美國加州洛杉磯圓滿落幕，碧昂絲首度拿下年度最佳專輯大獎。

饒舌歌手肯卓克拉瑪則勇奪最佳年度唱片和最佳年度歌曲等大獎，以下為主要得獎名單：

● 最佳年度專輯：「牛仔卡特」（Cowboy Carter）／碧昂絲（Beyonce）

● 最佳年度唱片：Not Like Us／肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）

● 最佳年度歌曲：Not Like Us／肯卓克拉瑪

● 最佳新人：查普爾羅恩（Chappell Roan）

● 最佳流行重唱／團體演出：Die With A Smile／女神卡卡（Lady Gaga）、火星人布魯諾（Bruno Mars）

● 最佳流行演唱專輯：「微甜」（Short n' Sweet）／莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）

● 最佳流行個人演出：Espresso／莎賓娜卡本特

● 最佳搖滾專輯：「哈克尼鑽石」（Hackney Diamonds）／滾石樂團（The Rolling Stones）

● 最佳搖滾演出：Now and Then／披頭四（The Beatles）

● 最佳饒舌專輯：Alligator Bites Never Heal／多琪（Doechii）

● 最佳饒舌演出：Not Like Us／肯卓克拉瑪

● 最佳饒舌歌曲：Not Like Us／肯卓克拉瑪

● 最佳流行舞曲製作：Von dutch／酷娃恰莉（Charli XCX）

● 最佳舞曲／電音專輯：BRAT／酷娃恰莉

● 最佳鄉村個人演出：It Takes A Woman／克里斯特普爾頓（Chris Stapleton）

● 最佳鄉村重唱／團體演唱：II Most Wanted／碧昂絲、麥莉（Miley Cyrus）

● 最佳鄉村歌曲：The Architect／沙恩麥卡納利（Shane McAnally）、凱西瑪絲葛蕾（Kacey Musgraves）、喬許歐斯本（Josh Osborne）

● 最佳鄉村專輯：「牛仔卡特」／碧昂絲

● 最佳節奏藍調專輯：11:11（豪華加值版）／克里斯小子（Chris Brown）

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● 最佳拉丁流行專輯：Las Mujeres Ya No Lloran／夏奇拉（Shakira）

● 最佳音樂錄影帶：Not Like Us／肯卓克拉瑪（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140203

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