已故美國前總統卡特獲葛萊美追授最佳有聲書獎

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）已故美國前總統卡特（Jimmy Carter）憑藉在喬治亞州錄製的最後一系列主日學課程，今天獲葛萊美獎追授最佳有聲書獎。這是他的第4座葛萊美獎。

卡特於去年12月29日逝世，享嵩壽100歲。他生前在家鄉平原鎮（Plains）的馬拉納塔浸信會教堂（Maranatha Baptist Church）談論了愛、仁慈、寬恕和死後等話題，並錄製成有聲書「平原鎮的最後主日：百年慶典」（Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration，暫譯）。

這本有聲書於2024年8月上市，距卡特逝世僅數月，其中還收錄創作歌手達萊亞斯拉克（Darius Rucker）、強巴提斯（Jon Batiste）和黎安萊姆絲（LeAnn Rimes）等人的音樂作品。

法新社報導，卡特的一名孫子傑森．卡特（Jason Carter）在洛杉磯領獎。他對在場觀眾說：「能以這種方式將他（卡特）的話語保存下來，對於我的家人和全世界來說，真的是不可思議。」許多人起身鼓掌，向卡特致敬。

「最佳有聲書、敘事暨故事錄音」獎項的其他入圍者包括傳奇歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、鄉村音樂女王桃莉芭頓（Dolly Parton）及放克大師喬治柯林頓（George Clinton）。

卡特於1977年至1981年擔任美國總統，他在馬拉納塔浸信會教堂教授主日學達數十年之久，通常每月授課超過一次。

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他分別於2019年以「信仰－每個人的旅程」（Faith - A Journey for All，暫譯）；2016年以「充實的一生：90歲回憶錄」（A Full Life: Reflections at 90，暫譯）；2007年以「我們瀕危的價值觀：美國道德危機」（Our Endangered Values: America's Moral Crisis，暫譯）獲得最佳口語專輯獎。

前總統柯林頓和歐巴馬也都各自擁有兩座葛萊美獎。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140203