尹錫悅遭檢方以涉嫌內亂等罪嫌起訴 韓國總統首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國檢方今天以涉嫌內亂等罪嫌對總統尹錫悅提起拘留起訴，這也是韓國憲政史上首次現職總統遭拘留起訴。

檢方表示，綜合檢討緊急戒嚴特別搜查本部這段時間以來調查、及從警方手上獲得的調查證據資料後，判斷應對嫌疑者提起訴訟。

尹錫悅去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴，引發群眾譁然，趕到國會嘗試就解除戒嚴進行表決的國會人員與被派遣至國會的戒嚴軍對峙，場面一度混亂，最後在國會通過表決下於隔天凌晨快速解除戒嚴。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尹錫悅在事件發生後遭國會彈劾並以內亂、職務濫用等罪嫌，面臨警方、檢方及高級公職人員犯罪調查處（公調處），被認為與前國防部長金龍顯等軍警高層共謀內亂。

尹錫悅在15日被捕後，公調處聲請拘留獲准，此案在23日由負責統整調查的公調處移交檢方，檢方向法院申請延長羈押遭駁回後，今天決定直接提起拘留起訴。（編輯：張芷瑄）1140126