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韓前防長金龍顯出席彈劾案作證 稱尹錫悅未下令抓議員

2025/1/23 18:07（1/23 18:14 更新）
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韓國前國防部長金龍顯。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）涉嫌共謀戒嚴的韓國前國防部長金龍顯今天作為證人出席總統尹錫悅彈劾案審判，稱尹錫悅在戒嚴當時並未下令抓捕國會議員，並指下令部署少量軍隊。

韓國憲法法院今天就尹錫悅彈劾案第4次開庭，已被檢方拘留起訴的金龍顯作為證人出席，在尹錫悅方問話時做上述表示。

尹錫悅律師團當時提問，「是否收到尹總統要求逮捕特定政治人士的指示」，金龍顯回答，「沒有接到過這種指示」，並表示當時確認議員位置的行動是出於自己的判斷，他並未指示時任國軍防諜司令官呂寅兄抓人，只是叫他去找出可能違反戒嚴公告的人員並追蹤動態。

尹錫悅在這次審判中也親自向金龍顯提問，首先提到「昨天看到20多名特戰人員進入國會本館大樓的照片」，詢問當時特戰人員主要是在建築外，還是進入建築內。金龍顯則答道，當時有280名特戰人員在本館建築內部走廊等處。

之後尹錫悅又提及12月1日或2日晚上在總統官邸與金龍顯討論戒嚴一事，「我記得部長當時帶來了戒嚴公告」，「你還記得當時我們笑著說這份公告不可能實行，不用繼續檢討的狀況嗎」，金龍顯則表示有印象，「當時覺得跟平時相比是沒看得那麼仔細」。

金龍顯也說明，尹錫悅事前看過戒嚴公告，對於其中關於宵禁的部分指出不符當前時代、可能造成民眾困擾的質疑，因此刪除了這條規定。至於戒嚴公告中禁止政治活動的條文，是不是為了阻止國會立法或表決解除戒嚴，金龍顯答道，「不是」。

金龍顯聲稱，尹錫悅宣布緊急戒嚴後，僅指示部署少量兵力，主張不太可能以這些兵力實施戒嚴。他說明，當時他曾建議在首都圈部署1到3萬、最多5到6萬兵力，但尹錫悅以這次戒嚴只是做為警告為由，要求出動少量兵力即可。

根據提問，金龍顯之後雖建議派遣3000到5000人，尹錫悅卻指示投入250人即可。金龍顯說，「雖然跟我想的不同，但因為是尹總統的指示，我也尊重照辦」，並表示自己曾向尹錫悅確認這是否真是戒嚴。

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金龍顯今天是以尹錫悅方要求的證人身分出席，在輪到國會方問話時，以可能會影響自己目前的刑事審判為由，要求拒絕接受國會方提問。在主持審判的憲法法院代理院長文炯培質疑他為何不拒絕尹錫悅方提問時，金龍顯辯稱「我認為緊急戒嚴是憲法保障總統的權限」，因此願意作證。

文炯培因此警告，金龍顯的證言可能會因此被評價為可信度較低，休庭5分鐘與其他法官討論後，仍允許國會方提問，但金龍顯可選擇是否回答。金龍顯則在與尹錫悅方協商後，決定接受國會方問話。針對金龍顯的證人審問共約進行2個半小時。（編輯：韋樞）1140123

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