加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
韓國戒嚴風波
尹錫悅遭彈劾
新聞專題
尹錫悅遭彈劾3/127
首頁 / 國際

尹錫悅出席彈劾案開庭 支持者場外吶喊聲援

2025/1/21 14:30（1/21 15:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國總統尹錫悅21日親自出席彈劾案開庭，支持者在附近道路舉行示威集會，反對彈劾尹錫悅。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
韓國總統尹錫悅21日親自出席彈劾案開庭，支持者在附近道路舉行示威集會，反對彈劾尹錫悅。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，尹錫悅也首次親自出席，大批支持者聚集在憲法法院鄰近路口示威，警方已經全面封鎖通往法院的路口。

憲法法院今天下午2時就尹錫悅彈劾案開庭，尹錫悅在開庭前的1時11分左右由法務部車輛護送至法院，經由地下停車場直接進入建築，並未在媒體面前曝光。這也是韓國總統親自出席彈劾案開庭首例，過去曾遭彈劾的前總統盧武鉉及朴槿惠皆未出庭。

尹錫悅今天穿著正式西裝，繫著紅領帶，在法官詢問案件被請求人本人是否到場時，他從座位上起身稍微點頭示意後再次落座。

今天開庭預計聽取尹錫悅就去年12月3日發布緊急戒嚴的相關立場，並調查國會監視器影像等證據。尹錫悅預計將親自說明發布戒嚴的理由。

而在開庭之前，便已經有大批尹錫悅支持者聚集在鄰近憲法法院的地鐵安國站路口，大聲高呼「反對彈劾」，警方早早封鎖憲法法院前的道路，僅允許記者及旁聽人出示證明資格證件後通過，2時開庭後連記者都只能前進至路口附近，無法接近法院。

韓國總統尹錫悅21日親自出席彈劾案開庭，警方早早就封鎖憲法法院前道路。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
韓國總統尹錫悅21日親自出席彈劾案開庭，警方早早就封鎖憲法法院前道路。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
警方封鎖憲法法院前道路封鎖，僅允許媒體及旁聽人出入。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
警方封鎖憲法法院前道路封鎖，僅允許媒體及旁聽人出入。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日

警方共出動192台警方巴士停滿道路兩側作為屏障，並設置高約4公尺的警戒牆，從外部難以確認法院前道路狀況，並派出大批人力在地鐵站出口及路口等人潮眾多地點維持秩序。韓聯社報導，下午約1時30分左右，安國站2號出口附近發生示威民眾攻擊警察、試圖突破警方防線的狀況。

google news透過 Google News追蹤中央社

由於安國站臨近韓屋村的觀光景點，現場還能看到少數穿著韓服的觀光客向警察確認現場情況，一般民眾也都被引導至遠離路口的出口或繞路通過。

據警方非正式推算，聚集在路口旁道路的集會人數約有4000人，安國站周邊人數約有200多人。（編輯：高照芬）1140121

#尹錫悅
#國會
#韓聯社
#朴槿惠
#法務部
#憲法法院
#盧武鉉
#韓國
#韓國憲法法院
大批尹錫悅支持者前往憲法法院，將鄰近路口擠得水泄不通。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
大批尹錫悅支持者前往憲法法院，將鄰近路口擠得水泄不通。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
警方出動大批人力維持鄰近地區秩序。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
警方出動大批人力維持鄰近地區秩序。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日
延伸閱讀
尹錫悅涉叛亂及濫用職權遭羈押 韓國憲政史上首例尹錫悅陣營不服法院裁決 內亂罪調查淪輿論戰尹錫悅換囚服拍入監照 暫居3坪大單人牢房尹錫悅搶盡話題 從明星檢察官成南韓首位被捕在任總統韓國陷政治混亂6週 戒嚴風波時間表一次看
尹錫悅
韓公調處強制拘提未果 尹錫悅將出席彈劾案開庭韓國防川普關稅衝擊出口商 宣布空前8兆餘元支援方案
盧武鉉
尹錫悅即刻停職仍能住官邸領薪水 是否下台交由憲法法庭裁定執政黨議員倒戈 韓國會通過尹錫悅彈劾
尹錫悅遭彈劾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
尹錫悅換囚服拍入監照 暫居3坪大單人牢房
31
更多編輯台推薦新聞：