尹錫悅出席彈劾案開庭 支持者場外吶喊聲援

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，尹錫悅也首次親自出席，大批支持者聚集在憲法法院鄰近路口示威，警方已經全面封鎖通往法院的路口。

憲法法院今天下午2時就尹錫悅彈劾案開庭，尹錫悅在開庭前的1時11分左右由法務部車輛護送至法院，經由地下停車場直接進入建築，並未在媒體面前曝光。這也是韓國總統親自出席彈劾案開庭首例，過去曾遭彈劾的前總統盧武鉉及朴槿惠皆未出庭。

尹錫悅今天穿著正式西裝，繫著紅領帶，在法官詢問案件被請求人本人是否到場時，他從座位上起身稍微點頭示意後再次落座。

今天開庭預計聽取尹錫悅就去年12月3日發布緊急戒嚴的相關立場，並調查國會監視器影像等證據。尹錫悅預計將親自說明發布戒嚴的理由。

而在開庭之前，便已經有大批尹錫悅支持者聚集在鄰近憲法法院的地鐵安國站路口，大聲高呼「反對彈劾」，警方早早封鎖憲法法院前的道路，僅允許記者及旁聽人出示證明資格證件後通過，2時開庭後連記者都只能前進至路口附近，無法接近法院。

韓國總統尹錫悅21日親自出席彈劾案開庭，警方早早就封鎖憲法法院前道路。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日

警方封鎖憲法法院前道路封鎖，僅允許媒體及旁聽人出入。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日

警方共出動192台警方巴士停滿道路兩側作為屏障，並設置高約4公尺的警戒牆，從外部難以確認法院前道路狀況，並派出大批人力在地鐵站出口及路口等人潮眾多地點維持秩序。韓聯社報導，下午約1時30分左右，安國站2號出口附近發生示威民眾攻擊警察、試圖突破警方防線的狀況。

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由於安國站臨近韓屋村的觀光景點，現場還能看到少數穿著韓服的觀光客向警察確認現場情況，一般民眾也都被引導至遠離路口的出口或繞路通過。

據警方非正式推算，聚集在路口旁道路的集會人數約有4000人，安國站周邊人數約有200多人。（編輯：高照芬）1140121

大批尹錫悅支持者前往憲法法院，將鄰近路口擠得水泄不通。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月21日