尹錫悅拒絕配合調查 公調處正嘗試強制拘提
2025/1/20 18:46（1/20 18:59 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）表示，今天下午派人前往首爾看守所，嘗試強制拘提持續拒絕配合調查的總統尹錫悅。
公調處稍早向媒體證實，今天下午3時左右，已為拘提尹錫悅接受調查，派遣檢察官及搜查官前往首爾看守所，但並未說明詳細狀況。
透過 Google News追蹤中央社
尹錫悅去年12月3日突襲宣布緊急戒嚴，雖然在國會表決下快速結束，過後仍面臨彈劾及相關調查，但尹錫悅因持續拒絕配合調查，15日遭捕，後又遭法院裁定羈押，現正被拘留在首爾看守所。
這次羈押令時限至28日為止，若法院同意延長則可能至下個月7日，公調處必須在有限時間內取得調查成果。尹錫悅除15日被捕當天接受約10小時調查，之後傳喚皆未配合出席。（編輯：張芷瑄）1140120
- 尹錫悅拒絕配合調查 公調處正嘗試強制拘提2025/01/20 18:46
- 2025/01/20 11:43
- 2025/01/19 06:06
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
尹錫悅拒絕配合調查 公調處考慮強制拘提