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尹錫悅涉叛亂及濫用職權遭羈押 韓國憲政史上首例
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韓國總統尹錫悅遭裁定羈押 憤怒支持者硬闖法院

2025/1/19 06:06
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（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國首爾西區地方法院今天凌晨裁定羈押總統尹錫悅。電視直播畫面顯示，裁決出爐後，聚集在法院外的大批尹錫悅支持者大為不滿，甚至有人砸破窗戶並闖入法院。

尹錫悅出席羈押庭期間，多達數萬名支持者聚集在首爾西區地方法院（Seoul Western District Court）外以示力挺。

羈押消息公布後，部分支持者於當地時間凌晨3時左右硬闖法院，大肆破壞財物、襲擊警察，口中還高呼尹錫悅的名字。

電視直播畫面可見，現場的大批警員正試圖平息法院內的混亂狀況。

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據報導，首爾西區地方法院法官車恩京於18日召開羈押庭，並於凌晨宣布批准韓國高級公職人員犯罪調查處（CIO，簡稱公調處）針對尹錫悅的逮捕令，理由是「擔心嫌疑人可能湮滅證據」。

根據最新的法院裁定，自尹錫悅本月15日被捕當日起算，他最多可被拘留20天。（譯者：施施）1140119

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韓國總統尹錫悅涉叛亂及濫用職權 遭法院裁定羈押羈押庭落幕 韓國總統尹錫悅遭法院裁定羈押
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