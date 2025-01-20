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尹錫悅拒絕配合調查 公調處考慮強制拘提

2025/1/20 11:43（1/20 12:13 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國總統尹錫悅因內亂、濫用職權等罪嫌被捕，但持續拒絕配合調查，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，很有可能採取強制拘提措施。

尹錫悅在15日被捕，除當天的第一次調查外，之後對公調處的調查傳喚都拒不配合，公調處今天向媒體表示，正就目前狀況積極考慮採取強制拘提，也不排除由調查人員前往看守所。

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尹錫悅目前被拘留在首爾看守所，公調處說明，法院對其發布的羈押令時限至本月28日，若公調處聲請獲准，可能延長至2月7日。但關於實際羈押時間及移交檢方時程，公調處預計將與檢方協調。

尹錫悅在去年12月3日宣布緊急戒嚴，在國會緊急召集表決下快速結束後，尹錫悅面臨國會彈劾，以及針對內亂罪及濫用職權等罪嫌的調查，本月15日成為韓國憲政史上第一名被捕的現職總統，19日凌晨遭法院裁定羈押。（編輯：陳承功）1140120

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