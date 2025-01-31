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川普談華府墜機：當下發生一連串糟糕決定

2025/1/31 03:03（1/31 03:16 更新）
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美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後雙雙墜入波多馬克河的意外，圖為事故現場，攝於30日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月31日
美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後雙雙墜入波多馬克河的意外，圖為事故現場，攝於30日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月31日
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（中央社記者石秀娟華盛頓30日專電）美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河的意外。美國總統川普今天說，導致事故原因尚不明。但他多次提到，兩架飛機不應在同一高度，「當下有一連串糟糕的決定」。

川普（Donald Trump）今天在白宮就這起事故召開記者會。他多次提到，兩架飛機在同一高度，這不應該發生。直升機可以很快停下來、上升、下降、或者轉向，但是卻完全在一樣的高度，「（當下）應該要有人指出這點」。

川普說，他昨天聽了事故前的空中交管對話，塔台管制員對黑鷹直升機說，是否有看到客機，接著管制員要直升機跟著客機飛進來。幾乎就在幾秒鐘後，事故就發生了。「跟著（客機）飛進來，這意思是，一切都沒問題。」

他說，塔台管制員「可以早一點讓」直升機停下、往上或往下飛，「可以有許多不同的處理方式」，但是不知道什麼原因，直升機卻持續前進。塔台管制員最後有對直升機提出警告，直升機稍微轉向，卻為時已晚。

川普也說，直升機轉向的方向顯然不正確，「與它被指示的方向有些相反」。

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川普強調，他並非指責塔台管制員造成這起事故，而是有許多地方可以質疑。管制員必須是能力很強的天才，而事故當下「有一連串糟糕的決定」。

失事班機是美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，機上有60名乘客、4名機組員。UH-60黑鷹直升機有3名軍人。川普說，這起事件無人生還。（編輯：楊昭彥）1140131

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