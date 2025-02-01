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美國華府空難客機軍機相撞墜河 黑鷹直升機黑盒子尋獲

2025/2/1 09:05（2/1 09:30 更新）
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美國華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞墜河意外。圖為31日事故現場情況。（路透社）
美國華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞墜河意外。圖為31日事故現場情況。（路透社）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞墜河意外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天表示已尋獲黑鷹直升機的「黑盒子」，且黑盒子看起來沒有受損。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國運安會成員殷曼（Todd Inman）表示，儘管這架軍機在華府與一架美國航空公司（American Airlines）子公司的客機發生意外，但含有飛航資料紀錄器與座艙語音紀錄器的黑盒子「狀態良好」。

不過他也說，由於空難調查仍持續進行，運安會不會立即公布黑盒子的資訊。這起空難造成67人死亡。

墜毀客機的黑盒子是在昨晚尋獲。殷曼說，這架客機的飛航資料紀錄器「狀態良好」，但座艙語音紀錄器「有水浸入」，調查人員正在處理這個問題。

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他還說，調查人員「非常有信心」，認為能從座艙語音紀錄器中獲取資訊。

同時，殷曼表示，飛航管制員今天與目擊者進行訪談，並說這些訪談將持續到今天晚上與未來幾天。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140201

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