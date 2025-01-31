加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
美航空難
新聞專題
美航空難1/17
首頁 / 國際

美航客機撞黑鷹直升機67人全罹難 尋獲客機黑盒子

2025/1/31 09:35（1/31 09:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河意外，一名救援人員30日搬運飛機碎片。（路透社）
美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河意外，一名救援人員30日搬運飛機碎片。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國華府昨晚發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河意外，美國媒體今天報導，有關當局已在波多馬克河（Potomac River）中尋獲俗稱「黑盒子」的飛航紀錄器。

法新社指出，知悉調查狀況的消息人士今天向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和美國廣播公司新聞網（ABC News）證實，有關當局已尋獲客機的座艙語音紀錄器和飛航資料紀錄器，將交由率領調查的國家運輸安全委員會（NTSB）分析。

google news透過 Google News追蹤中央社

這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨晚9時左右在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時與一架UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞。

美航表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方人員說，直升機搭載3名軍人。美國總統川普今天證實，這起事件無人生還。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140131

#川普
#直升機
#美國華府
#華府
#空難
#美國
#黑盒子
延伸閱讀
美航客機撞黑鷹直升機墜河 川普證實無人倖存美國空難 川普：2架飛機不應在同高度 當下發生一連串糟糕決定川普談美航空難怪罪「多元政策」釀飛安 點名前同志運輸部長
美航空難
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美航客機撞黑鷹直升機 紐時：機場塔台人力不足
86
更多編輯台推薦新聞：