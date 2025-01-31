美航客機撞黑鷹直升機67人全罹難 尋獲客機黑盒子

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國華府昨晚發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河意外，美國媒體今天報導，有關當局已在波多馬克河（Potomac River）中尋獲俗稱「黑盒子」的飛航紀錄器。

法新社指出，知悉調查狀況的消息人士今天向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和美國廣播公司新聞網（ABC News）證實，有關當局已尋獲客機的座艙語音紀錄器和飛航資料紀錄器，將交由率領調查的國家運輸安全委員會（NTSB）分析。

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這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨晚9時左右在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時與一架UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞。

美航表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方人員說，直升機搭載3名軍人。美國總統川普今天證實，這起事件無人生還。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140131