美航客機撞黑鷹直升機 兩名中國人罹難

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（中央社台北31日電）中國駐美國大使館當地時間30日表示，經初步了解，雷根華盛頓國家機場29日晚的撞機事故67名罹難者中包括兩名中國公民。

中國官媒新華社30日發自華盛頓的報導作了上述披露。

報導說，中國駐美國大使館已要求美方核實有關情況並正式向中方通報，為有關遇難者家屬善後提供協助。中國使館也將在職責範圍內提供相關領事保護與協助。

美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河意外，無人生還。

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這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，機上載有64人，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，29日晚9時左右在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時與一架載有3名軍人的UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞。

新華社引述美媒表示，這起事故是1982年以來華盛頓最嚴重的航空事故。（編輯：周慧盈）1140131