美航空難時機場塔台僅1名管制員 美媒解讀人力配置問題

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（中央社記者石秀娟華盛頓30日專電）華府29日晚間發生一架客機降落雷根華盛頓國家機場時與一架直升機相撞的意外。紐約時報今天報導，當時塔台只有1名管制員，通常有2人指揮飛機、直升機。這樣的配置是否正常，美媒有不同報導。

紐約時報（The New York Times）根據聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的內部報告報導，事故當時塔台只有1名管制員，同時指揮飛機與直升機，這樣的人力配置對意外發生的時段、交通流量來說，「並不正常」。

這起事故發生在29日晚間約8時47分，含機組員共64人的美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSA Airlines）的飛機，與機上有3名軍人的黑鷹直升機在波多馬克河（Potomac River）上空相撞、爆炸並雙雙墜河。67人恐無人生還。

影片來源：FRANCE 24 English

紐時報導，當時負責指揮雷根機場附近直升機的管制員，同時也在指揮跑道上起降的飛機。這些工作通常由2名管制員分擔，不是僅1人。

紐時指出，這會增加管制員的工作負擔，並使工作變得複雜。其中一個原因是，管制員與飛機和直升機的飛行員溝通時，可能使用不同的無線電頻率。當管制員同時與直升機和飛機的飛行員通話時，這兩組飛行員可能無法聽見彼此的對話。

美聯社同樣報導，根據美聯社取得的聯邦航空總署內部報告，當時塔台僅1名管制員，報告也說，這樣的人力配置「不正常」。

但美聯社引述一名知情人士說，29日晚上的塔台人員配置是「正常水準」。在管制員需要離開控制台休息、換班交接或交通流量較少時，這些工作就由1個人處理。

美國國家廣播公司（NBC）報導，雷根機場的塔台通常有2名管制員，一名負責飛機，另一名負責直升機。當天晚上僅1人同時指揮飛機和直升機，這符合聯邦航空總署的安全標準，但並「不是理想的情況」。

紐時說，和多數其他機場一樣，雷根機場近年管制員人力短缺，根據「空中交通管制員勞動力計畫」（Air Traffic Controller Workforce Plan）的最新數據，至2023年9月，這座機場有19名管制員。聯邦航空總署與管制員工會理想的目標人數是30人。

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紐時指出，這個人力短缺有多重原因，包括流動率高、預算吃緊及其他因素，造成許多管制員每週工作6天，每天工作10小時。

這起事故發生原因仍在調查。聯邦航空總署沒有回應紐時的置評請求。（編輯：韋樞）1140131

美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後雙雙墜入波多馬克河的意外，圖為事故現場，攝於30日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月31日