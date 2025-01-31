美航空難 花滑前世界冠軍和多名青少年好手搭上死亡班機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國華府近郊29日發生客機與直升機相撞意外，造成67人死亡，罹難者中包括花式滑冰前世界冠軍與多名現役青少年選手，其中2人還入選美國國家滑冰菁英運動員培訓營。

路透社報導，這起空難發生在29日晚間約8時47分，美國航空（American Airlines）子公司美國飛鷹航空（American Eagle）1架客機與美軍1架黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞爆炸後雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），客機上含機組員共64人及直升機上所有3名軍人無人生還。

罹難的客機乘客當中，有對現居美國的俄羅斯花滑夫妻檔諾莫夫（Vadim Naumov）和希什科娃（Evgenia Shishkova），兩人曾贏得1994年世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍，且自2017年以來在位於美國麻薩諸塞州（Massachusetts）諾伍德（Norwood）的波士頓滑冰俱樂部（Skating Club of Boston）擔任教練。

兩人過往教練維利可娃（Ludmila Velikova）在俄羅斯聖彼得堡受訪時表示：「他們是才貌雙全的人。曾亞（Zhenya，希什科娃名暱稱）從11歲就跟著我訓練，伏拉迪克（Vladik，諾莫夫名暱稱）則是從14歲。他們就像我自己的孩子。」

同樣來自波士頓滑冰俱樂部的16歲男子選手雷恩（Spencer Lane）和13歲韓裔女子選手韓珍娜（Jinna Han，譯音）也在這次空難中不幸喪生。雷恩的父親道格拉斯（Douglas）告訴羅德島州（Rhode Island）地方電視台WPRI，雷恩是2022年看到美國華裔男子花滑巨星陳巍（Nathan Chen）在奧運贏得金牌後，決定投入這項運動。

3年後雷恩證明自己天賦異稟，並獲資格進入位於美國堪薩斯州（Kansas）威契塔（Wichita）的年輕滑冰運動員國家菁英訓練營。波士頓滑冰俱樂部執行董事澤格海布（Doug Zeghibe）形容入選者是「滑冰界的未來」。

道格拉斯談到兒子投入滑冰時說：「他就是喜歡這項運動，沒人逼他。他只是一個愛滑冰也有天賦的人，但他也每天努力。他全心全意投入花式滑冰。」

威契塔國訓營是美國花式滑冰錦標賽上週在威契塔舉行後開辦。澤格海布指出，雷恩和同樣入選國訓營的韓珍娜幾乎每天都到他們的俱樂部進行訓練，其中雷恩一家是住在羅德島州，而韓珍娜則是「很棒的孩子」。

透過 Google News 追蹤中央社

雷恩和韓珍娜兩人的母親也在這次空難中殞命。澤格海布形容她們是「模範母親」，為了協助自己孩子在滑冰上表現出眾而做了很多犧牲。

另據「堪薩斯城明星報」（Kansas City Star）報導，這次罹難的青少年滑冰運動員還包括在社群媒體上有知名度的「滑冰姊妹」艾佛莉和艾莉蒂亞‧李文斯頓（Everly and Alydia Livingston），兩人分別年僅14歲和11歲，她們的父母也在這架飛機上。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140131