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影片／賴總統接見彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實
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賴總統接見彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實[影]

2025/1/17 20:02（1/17 20:13 更新）
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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統賴清德今天下午接見美國前副總統彭斯（Mike Pence），感謝他深化台美關係的貢獻，促成對台軍售常態化，以及力挺台灣的國際參與，並期盼未來台美夥伴關係更加堅實，雙方在經貿和產業等領域有更多交流。

總統致詞時表示，非常高興在總統府歡迎美國前副總統彭斯伉儷來訪，彭斯不僅是美國傑出政治領袖，也是台灣在國際上堅定的友人。他要代表台灣人民，對彭斯深化台美關係的貢獻，表達最深摯的感謝。

總統提到，在美國候任總統川普（Donald Trump）首任政府期間，因為彭斯的大力支持，台美關係提升到前所未有的高度，除了積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，加強台灣自我防衛能力，也致力加深台美經濟夥伴關係。

總統說，彭斯也非常關注台灣遭到軍事威脅及外交孤立，多次在國際場合為台灣發聲，以具體行動力挺台灣的國際參與。

總統指出，中國對台灣的文攻武嚇不斷，中國和俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，更對民主國家帶來嚴峻的挑戰。民主自由國家必須加強合作，相信當台美夥伴關係更加堅實，維持世界和平穩定的力量也會更加壯大。

總統說，彭斯曾支持美國與台灣洽簽貿易協定，期待台灣繼續與美國新政府及國會攜手合作，促進雙方在經貿和產業等領域更多的交流。

總統表示，這是彭斯伉儷首度來台訪問，此行對台美交流深具意義，他要代表台灣人民表達衷心歡迎，並盼未來共同創造更多的台美合作成果。

彭斯致詞時表示，感謝賴總統的溫暖接待，很榮幸偕同夫人首度訪台，台灣人民在短短數十年內，成為世上最傑出的自由社會與經濟體之一，令美國人民非常欽羨。他要感謝賴總統勇敢無畏的領導，並代表多數美國人民表達對台美關係的支持。

彭斯指出，台美夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制，雙方也享有共同利益，對中國在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。

彭斯表示，美國是太平洋國家，並致力於維持現狀。美方明白中國想要改變現狀，而美國、台灣和區域內其他盟友，則希望維持創造非凡成長和繁榮的環境。

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彭斯指出，如同台灣永遠不會放棄自由一樣，他也將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

總統府表示，副總統蕭美琴傍晚在台北賓館宴請彭斯一行，感謝彭斯長久以來對台美關係的堅定支持及情誼。（編輯：林興盟）1140117

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