政府撥補、投保人口增 勞保破產年限延至2031年

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞保最新精算報告出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度二度延後，從2028年延後至2031年，但潛藏負債仍從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元。

勞動部依勞工保險條例相關規定，近期完成每3年1次的勞保費率及財務精算，今天公布精算報告。

這次精算報告以112年12月31日為精算基準日，在投資報酬率4.5%及納入截至114年止政府撥補金額等精算假設下，勞保基金財務用罄年度較前次再延後3年至2031年，但潛藏負債則從10.29兆元增至13.23兆元。

勞動部勞動保險司長陳美女說明，這次年度較上次延後，主要是因政府持續編列預算撥補、連續6年撥補勞保基金總計3870億元，以及投保人數增加至1010萬人與投保薪資增長率因應最低工資調漲等。

不過，這次潛藏負債從10.29兆元增至13.23兆元，則是因為過去3年實收費率小於平衡費率，收費不足給付成本，包含消費者物價指數從0.9%提高至1.8%及退休率變動、選領老年年金給付人數增加所導致。

勞保普通事故收支從2017年已經連續8年收不抵支，精算報告數據也顯示，去年1月至11月保費收支差異高達606億元，但因政府撥補1300億元（含疫後特別預算100億元），加上投資收益數1595億元，因此勞保基金整體收支差異為2289億元。

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勞動基金運用局數據顯示，截至113年11月止，勞保基金規模達1兆1002.3億元。

對於勞保財務如何持續改善，陳美女說，未來將繼續鼓勵中高齡勞工續留職場、繼續繳保費，也會強化納保給付審核，並強化基金多元投資，維持勞保財務穩健。（編輯：管中維）1140121