加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普簽行政命令美國將退出WHO 相關計畫資助喊停
首頁 / 生活

政府撥補、投保人口增 勞保破產年限延至2031年

2025/1/21 10:49（1/21 10:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為高雄市鳳山區一處工地勞工工作情形。（中央社檔案照片）
圖為高雄市鳳山區一處工地勞工工作情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞保最新精算報告出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度二度延後，從2028年延後至2031年，但潛藏負債仍從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元。

勞動部依勞工保險條例相關規定，近期完成每3年1次的勞保費率及財務精算，今天公布精算報告。

這次精算報告以112年12月31日為精算基準日，在投資報酬率4.5%及納入截至114年止政府撥補金額等精算假設下，勞保基金財務用罄年度較前次再延後3年至2031年，但潛藏負債則從10.29兆元增至13.23兆元。

勞動部勞動保險司長陳美女說明，這次年度較上次延後，主要是因政府持續編列預算撥補、連續6年撥補勞保基金總計3870億元，以及投保人數增加至1010萬人與投保薪資增長率因應最低工資調漲等。

不過，這次潛藏負債從10.29兆元增至13.23兆元，則是因為過去3年實收費率小於平衡費率，收費不足給付成本，包含消費者物價指數從0.9%提高至1.8%及退休率變動、選領老年年金給付人數增加所導致。

勞保普通事故收支從2017年已經連續8年收不抵支，精算報告數據也顯示，去年1月至11月保費收支差異高達606億元，但因政府撥補1300億元（含疫後特別預算100億元），加上投資收益數1595億元，因此勞保基金整體收支差異為2289億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

勞動基金運用局數據顯示，截至113年11月止，勞保基金規模達1兆1002.3億元。

對於勞保財務如何持續改善，陳美女說，未來將繼續鼓勵中高齡勞工續留職場、繼續繳保費，也會強化納保給付審核，並強化基金多元投資，維持勞保財務穩健。（編輯：管中維）1140121

#政府
#陳美女
#勞工
#勞工保險條例
#勞保
#勞保基金
#勞動部
延伸閱讀
洪申翰：勞動部近8000萬預算恐遭刪 損害勞工權益千萬勞工注意 勞保費率114年調升至12.5%勞保投保上限逾8年未調 300多萬人面臨高薪低報勞保投保上限調整加劇財務負擔 學者看法分歧
陳美女
114年最低工資2萬8590元 勞保分級調整影響304萬人勞工職業災害保險費率114年調整 平均費率0.21%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：