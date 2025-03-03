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新制勞退113年收益近7000億 逾半數勞工分紅逾2萬

2025/3/3 10:26（3/3 10:39 更新）
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勞動基金113年收益大豐收，其中新制勞退基金收益近新台幣7000億元。（示意圖／中央社檔案照片）
勞動基金113年收益大豐收，其中新制勞退基金收益近新台幣7000億元。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動基金113年收益大豐收，其中新制勞退基金收益近新台幣7000億元，勞動部勞保局今天說，已完成收益分配，逾半數勞工分紅逾2萬元，而分紅逾5萬者也有467萬戶。

勞動部勞動基金投資績效佳，受惠台股上漲等，113年獲利達1兆428億元，創歷史新高，其中勞工可參與分配的新制勞退基金也獲利6989億7406萬餘元，同樣創下新高。

勞動部今天表示，勞保局已經完成新制勞退基金的收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

根據資料顯示，113年度新制勞退基金績效斐然，這次參與收益分配的退休金個人專戶約1292萬戶，有超過半數勞工分配金額超過2萬元，約749萬戶、占58%，而超過5萬元者約467萬戶、占36.2%。

不過，勞保局強調，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額都不同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

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勞保局表示，勞工今天起可以透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證、勞動保障卡（透過發卡銀行網路ATM）至勞保局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login），或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

另外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，因此明天起才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡（須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書）至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。（編輯：李亨山）1140303

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