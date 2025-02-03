勞動基金賺逾兆元破紀錄 新制勞退、勞保也創新高

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動基金去年全年投資績效出爐，113年獲利逾兆元、大賺新台幣1兆428億元，收益率達16.48%，打破記錄成歷史新高，其中新制勞退基金、勞保基金收益數也分別破紀錄。

勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金運用情形說明，整體勞動基金截至去年底止運用規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收益率16.48%，單月收益數為100億元。

攤開勞動基金歷年投資數據，整體勞動基金112年全年投資獲利7193.7億元，收益率12.8%，當時已經打破原本歷史紀錄，這次113年的收益數及收益率又再度打破112年紀錄，成歷史新高。

此外，若單看其中的新制勞退基金，過去收益數最高也是112年的4785.6億、收益率最高為112年12.6%，這次新制勞退收益數為6989.7億元、收益率為16.16%，也都創新高成歷史紀錄。

至於外界關注的勞保基金，113年全年收益數為1629.1億元，雖然打破原本112年1100.9億的紀錄，但收益率為18.13%，比98年18.21%收益率低，但也為歷史次高。

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勞動基金運用局表示，113年全球金融市場表現受到人工智慧（AI）科技相關產業的強勁成長推動，帶動主要股市呈現上揚，台股也因半導體與AI相關權值股的突出表現受益，然而市場也面臨通膨數據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素，導致市場波動顯著，增加基金操作難度。

基金局表示，台股大盤雖表現亮眼，但漲勢主要集中在少數權值股，部分傳統產業及中小型股則表現相對弱勢，後續將密切關注金融市場，著重資產配置與風險管理，並深化產業研究，在動盪市場中掌握機會，於全球金融市場回跌時控制下檔風險，並伺機布局長期投資部位，追求基金投資收益穩健增長。（編輯：陳政偉）1140203