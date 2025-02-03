勞動基金大賺逾兆元 新制勞工平均分紅5.49萬

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動基金去年大賺逾兆元，全年獲利新台幣1兆428億元，其中新制勞退收益數為6989.7億元，以目前參與收益分配有效帳戶估算，平均每名勞工帳面約可分紅5.49萬元。

勞動部今天公布勞動基金運用績效，整體勞動基金截至去年底止運用規模為7兆479億元，113年評價後收益數為1兆428億元，收益率16.48%，主要原因是受惠台股上漲。

若單以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，113年新制勞退基金收益數為6989.7億元、收益率為16.16%，都創新高成歷史紀錄。

以目前可參與分配的有效帳戶1272萬帳戶來估算，平均每名勞工約可以分紅5萬4950元。

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不過，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同。

依據勞保局規劃，勞退新制分紅會在每年3月入帳，屆時勞工可以到個人專戶查看，但帳戶內的錢必須等到勞工滿60歲才請領得到。（編輯：陳清芳）1140203