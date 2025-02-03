勞動基金113年大豐收 獲利1兆428億元

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動基金投資大豐收，勞動部勞動基金運用局今天公布，民國113年全年整體勞動基金獲利逾兆元，全年大賺新台幣1兆428億元，收益率為16.48%。

勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金運用情形說明，整體勞動基金截至去年底止運用規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收益率16.48%，單月收益數為100億元。

數據顯示，截至去年底止，新制勞退基金運用規模為4兆6582億元，收益率16.16%；舊制勞退基金運用規模為1兆651億元，收益率19.36%；勞保基金運用規模為1兆919億元，收益率18.13%；就保基金運用規模為1756億元，收益率4.56%；勞職保基金運用規模為375億元，收益率1.70%；積欠工資墊償基金運用規模為196億元，收益率12.22%。

另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金運用規模為6177億元，收益率17.68%；受農業部委託管理的農民退休基金運用規模為203億元，收益率18.16%。

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勞動基金運用局表示，美國新政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，都為金融市場增添不確定性。

勞動基金運用局表示，後續將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。（編輯：張雅淨）1140203