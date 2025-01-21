勞保連續8年收不抵支 平衡費率須達31.42%

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞動部今天公布最新勞保精算報告，基金用罄年度延後至2031年，但潛藏負債攀升逾新台幣13兆元，保費收入不足，整體收支平衡的費率要高達31.42%，遠高於法定最高費率12%，目前勞保費率是11.5%。

勞保最新精算報告出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度二度延後，從2028年延後至2031年，但潛藏負債仍從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元。

最新精算報告顯示，勞保基金潛藏負債從10.29兆元增至13.23兆元，增加近3兆元，主因過去3年實收費率僅10.5%至11%，保費收入不足給付成本，衍生財務缺口擴大。

另外，包含消費者物價指數從0.9%提高至1.8%及投保薪資增長率增加所提高的負債成本，大於資產報酬率增加所能降低的負債成本，以及一次請領老年給付人數減少、增加請領老年年金給付等。

勞保年金2009年上路時費率訂為6.5%，但勞保條例規定，實施第3年起每年要調高0.5個百分點，調到10%後，改為每2年調高0.5個百分點，直至12%上限；最近一次調整為今年調升至11.5%，2027年勞保費率就會抵達12%上限。

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勞保財務連續8年收不抵支，111年保費收入4428億元、給付支出4814億元；112年保費收入4761億元、給付支出擴大到5207億元；113年1至11月數據也顯示，保費收入為4469億元、給付支出5075億元，連3年收支短絀擴大，從負386億元到負446億，再擴大至負606億元。

雖然近年有政府撥補跟投資等助力，讓112年及去年113年勞保財務從逆差轉為順差，但比對近2次精算報告，勞保要達到收支平衡，費率從27.83%衝高至31.42%，都遠超出費率上限12%，潛藏負債將持續擴大。（編輯：陳清芳）1140121