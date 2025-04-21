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勞團預告五一上街頭 提反霸凌、降工時等7大訴求

2025/4/21 11:44（4/21 12:28 更新）
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2025五一行動聯盟「反霸凌，要保障」記者會21日上午在台北凱達格蘭大道舉行，民團一同高喊口號表達訴求。中央社記者翁睿坤攝 114年4月21日
2025五一行動聯盟「反霸凌，要保障」記者會21日上午在台北凱達格蘭大道舉行，民團一同高喊口號表達訴求。中央社記者翁睿坤攝 114年4月21日
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（中央社記者張雄風台北21日電）2025五一行動聯盟今天預告五一勞動節將舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，喊出勞工的心聲，要求政府重視「反霸凌」、「降工時增國假」、「老年保障」等7大訴求。

行動聯盟說明，五一大遊行預計從凱達格蘭大道出發，沿公園路轉忠孝西路，再轉中山南路後回凱道；將結合各工會、民眾上看5000人上街。

行動聯盟提出7大訴求，首先在反霸凌部分，全國產業總工會理事長戴國榮表示，公務員與勞工應一體適用職業安全衛生法及反職場霸凌法制；應有公正第三方及勞工代表共同處理職場霸凌案件；禁止雇主對申訴人及受害人有不利處分。

戴國榮指出，訴求二是落實勞工休息，要求立法院儘速通過「紀念日及節日實施條例」；五一勞動節全國放假；推動勞動基準法修法，增加特別休假、逐步邁向週休3日。

戴國榮說，訴求三為反老年貧窮，提高勞退新制強制提繳率，打開舊制勞退45個月上限；訴求四是抗通膨、要加薪，最低工資明年應調至新台幣3萬2000元以上，時薪至少210元。

戴國榮接著提到，訴求五是要求完整勞動三權（團結權、協商權、爭議權），強化勞資協商，降低工會組織門檻。

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針對淨零政策，戴國榮呼籲修法規範高碳洩漏風險產業擬定自主減量計畫時，應先與工會進行協商，以保障勞工就業權益；強化工會在淨零排放公正轉型過程中的參與及權利。

最後，則是補足醫護教保勞力。戴國榮說，三班護病比入法；拒絕護理高壓職場，確保職業安全身心健康。（編輯：陳清芳）1140421

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