勞工遊行5/1登場 勞團盼碳費審議納工會代表

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）5月1日勞動節勞工遊行即將展開，勞工團體今天說，遊行有7大訴求，包含反霸凌、降工時、保障退休等，也希望碳費審議委員會能夠納入工會代表，保障勞工權益。

每年五一勞動節，勞工團體都會舉辦勞工大遊行，號召民眾上街頭，呼籲政府重視勞動相關議題及政策。今年是總統賴清德任內的首次勞工遊行，今年勞工遊行總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮今天指出，擬號召5000人上街參與遊行並提出7大訴求。

根據資料，7大訴求包含「反霸凌」、「降低工時」、「要退休保障」、「要加薪」、「完整勞動三權」、「醫護教保補人力」及「落實公正轉型」。

戴國榮指出，勞團訴求公務員與勞工應一體適用職安法及反職場霸凌法制、提供相關保障，在休假部分也希望能夠增加特休、國定假日日數、週休三日等，讓台灣擺脫長工時國家行列，並希望改善低薪，最低工資應調升到新台幣3萬2000元。

面對全球綠色轉型、台灣2050淨零碳排等政策，戴國榮也說，遊行希望落實社會對話、公正轉型，考量減碳政策衝擊高碳排產業、更會影響勞工權益，也希望未來碳費審議委員會應該納入工會代表等。

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此外，戴國榮說，提高勞退新制強制提繳率、打開舊制勞退45個月基數的上限、降低工會組織門檻、補足醫護教保人力等，也都是今年訴求。

戴國榮指出，今年遊行會在5月1日12時30分集結於凱道，遊行從凱道出發，行經台北車站、行政院、立法院，最後回到凱道，21日將召開行前記者會說明更詳細規劃。（編輯：林恕暉）1140412