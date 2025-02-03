勞動基金113年大賺逾兆創新高 45.5%收益受惠台股

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動基金113年投資大豐收，全年大賺新台幣1兆428億元，創歷史新高。勞動部勞動基金運用局今天表示，整體勞動基金有20%配置台股，而去年整體收益有45.5%來自於台股。

勞動基金去年全年投資績效出爐，113年獲利逾兆元，大賺1兆428億元，收益率16.48%，打破原本112年的紀錄成歷史新高，其中新制勞退基金、勞保基金收益數也雙雙破紀錄。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，全球金融市場受人工智慧（AI）科技相關產業推動，帶動股市上揚，台股也因半導體與AI相關權值股的突出表現亮眼，但漲勢主要集中在少數權值股，部分傳統產業及中小型股則表現相對弱勢。

劉麗茹說，勞動基金著重資產配置與風險管理，追求基金投資收益穩健增長，去年全年收益數1兆428億元，收益率16.48%，若再加上受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模將達7兆6859億元，總收益數為1兆1361億元，收益率為16.57%。

劉麗茹補充資料指出，將勞動基金的收益率與台股相比，台股去年大盤漲幅為28.47%，而勞動基金在國內股市包含自營加委外部分，收益率為40.06%，遠大於同期大盤幅度。

勞動基金全年投資收益破兆元，劉麗茹說，勞動基金有約42%是配置在國內部位，這次收益數有47.8%來自於國內部位，其中若只看股市，整體勞動基金配置台股20%，這次收益數有45.5%來自於台股。

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展望未來，劉麗茹表示，114年1月國內外金融市場相對指數都小幅度上揚，勞動基金1月的收益看起來還可以，後續會持續檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能。

另外，勞動部勞動基金運用局也公布新制勞退基金十大持股，台積電仍位居第1，占比逾3成達30.96%，其次依序為鴻海5.19%、聯發科4.33%、台達電3.97%、廣達3.33%、富邦金2.74%、國泰金1.96%、中華電1.81%、奇鋐1.79%、中信金1.53%，仍多青睞AI及金融股。（編輯：管中維）1140203