勞團籲增國定假日、有感提高勞退 政院：續搜集意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北13日電）勞團今天到行政院門口陳情，呼籲政府增國定假日、有感提高勞退。行政院發言人李慧芝表示，增加國定假日部分必須通盤考量、持續搜集意見，而勞退提高涉及層面也廣，也須搜集意見、尋求共識。

尊嚴勞動修法聯盟今天到行政院前陳情指出，立法院內政委員會17日將討論增加國定假日議題，希望行政院也能儘速針對實質增加國定假日放假天數、提高勞退新制法定雇主提撥率等提出政院版本草案，還給勞工7天假。

聯盟強調，恢復7天假未限定要與過去7天完全相符，可考量延長現有國定假期天數，或是平衡下半年度國定假日天數較少，包含恢復元旦隔日放假、增加春節農曆初四放假、增加中秋節假期，或是將7月15日解嚴紀念日定為國定假日等。現場也高喊「國假增加要足夠、勞退提高要有感、卓院長別讓人民失望 」等語，並表態若政府團隊未能有具體行動，聯盟將於4月展開絕食抗議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，對於勞團呼籲增加國定假日部分，這必須通盤考量、持續搜集意見；至於勞退提高部分，因為涉及層面也廣，仍須搜集意見、尋求共識。

政府2016年通過一例一休修法，同時搭配刪除勞基法規範的7天假，包含元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日，以及行憲紀念日。（編輯：蘇龍麒）1140313