勞團籲降工時、有薪家庭照顧假 勞部：積極溝通

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（中央社記者張雄風台北6日電）勞團今天呼籲勞動部，應提出具體降低工時方案，並提出有薪的家庭照顧假。勞動部表示，台灣全時勞工的每週工時低於鄰近國家；勞團的建議會和其他部會交換意見，與各界溝通。

桃園市產業總工會到勞動部前舉辦「洪委員提案增國假，洪部長要不要支持？！」記者會，呼籲勞動部提出具體「降低工時」政策。

桃市產總指出，去年12月8日桃市產總發動100小時絕食抗爭，勞動部長洪申翰表示支持降低工時，但國定假日屬於內政部的議題；今年1月2日，尊嚴勞動修法聯盟於立法院發動百人抗爭，要求增加國定假日，洪申翰的答案依然相同，再次表示這是內政部的權責。

桃市產總理事長朱梅雪要求洪申翰回應所提出的「降低工時」，拿出具體方案；面對台灣日益嚴重的長照需求和少子化問題，完善相關的請假措施是必要的，但是整體工時如果沒辦法降低，終究是讓勞工持續面對惡劣的勞動環境。朱梅雪並喊話「洪部長不要與基層越來越遠。」

另外，朱梅雪指出，現行家庭照顧假的請假日數併入事假計算，但物價高漲，許多家庭因經濟考量，家庭照顧假看得到請不到。朱梅雪並拿出民進黨立委林月琴支持「建構完善照顧假」的簽名，要求勞動部應提出有薪的家庭照顧假。

桃市產總秘書孫語謙說，第10屆民進黨立委提案增加國定假日，許多當時提案或連署的立委，現在已經入閣擔任行政部會、地方政府首長；呼籲這些當年曾經提案支持增加國定假日的民進黨行政、立法高層，現在也能貫徹當年在立法院時提案和連署的初衷。

勞動部說明，每人平均年總工時為「全時加部分工時」合計，與鄰近國家部分工時勞工占比分析，韓國16.1%、日本24.8%、新加坡10.6%，台灣僅占3%至4%，因此台灣總工時較長。

勞動部指出，若僅比較全時工時，台灣2023年的每週經常工時為41.5小時，比韓國的43.8小時、日本的42.9小時、新加坡的44.5小時都來得低。

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勞動部表示，針對國定假日調整的議題，雖然法規的主管機關為內政部，不過，勞動部近期也和相關部會以及行政院交換意見。

勞動部強調，將積極推動「照顧不離職」政策；去年推動「彈性育嬰留職停薪試辦計畫」，後續將朝向更彈性的作法來擬訂政策；面對勞工實際需求及民間團體的倡議，將持續積極與各界溝通，尋求社會相互包容，建構更友善的勞工職場環境。（編輯：管中維）1140306